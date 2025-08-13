Home > देश > दौसा में बड़ा हादसा, ट्रक से जा टकराई पिकअप, खाटूश्याम से लौट रहे 10 लोगों की मौत, कई घायल

बताया जा रहा है कि जब यह हादसा हुआ तब श्रद्धालु मंदिर से लौट रहे थे। हादसा इतना भीषण था कि दस लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद वहाँ लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 13, 2025 08:12:12 IST

Dausa Road Accident:राजस्थान के दौसा में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहाँ श्रद्धालुओं से भरा एक वाहन एक ट्रक से टकरा गया। इस हादसे में दस लोगों की मौत हो गई। वहीं, 15 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 9 की हालत गंभीर है। मृतकों में सात बच्चे और दो महिलाएं शामिल हैं।

पुलिस के अनुसार, सभी श्रद्धालु एक पिकअप में सवार थे, जिसकी ट्रक से टक्कर हो गई। गंभीर रूप से घायल 9 लोगों को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जबकि अन्य घायलों का इलाज दूसरे अस्पताल में चल रहा है। सभी श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वे खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी के दर्शन कर घर लौट रहे थे।

प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कहा?

प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो हादसा इतना दर्दनाक था कि पिकअप वाहन के परखच्चे उड़ गए। हमने एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनी। फिर अचानक चीख-पुकार मच गई। हमने देखा कि पिकअप और ट्रक में टक्कर हो गई थी। लोग वहाँ चीख रहे थे। मदद की गुहार लगा रहे थे। हमने बिना देर किए पुलिस को सूचना दी। फिर हमने पिकअप में फंसे लोगों को निकालने में पुलिस की मदद भी की। इसके बाद सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुँचाया गया।

पुलिस ने इस मामले में क्या कहा?

पुलिस ने कहा- फ़िलहाल यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि गलती किसकी थी। हमारी टीम मौके पर पहुँची और सभी घायलों को नज़दीकी अस्पताल पहुँचाया। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। लेकिन 15 घायलों में से 9 की हालत भी गंभीर है। उन्हें तुरंत सवाई मानसिंह अस्पताल ले जाया गया है। हम हादसे के कारणों की जाँच कर रहे हैं। हादसे के सभी पीड़ित यूपी के रहने वाले थे। घायलों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया है।

