PhysicsWallah Income Tax Notice: फिजिक्सवाला को बड़ा झटका, इनकम टैक्स ने थमाया 263 करोड़ का नोटिस

PhysicsWallah Income Tax Notice: एडटेक कंपनी फिजिक्सवाला को असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए 263.34 करोड़ रुपये का इनकम टैक्स डिमांड नोटिस मिला है. कंपनी के मुताबिक, आयकर विभाग ने उस अवधि में निवेशकों से मिली रकम को टैक्सेबल इनकम मानते हुए यह मांग उठाई है.

16 मार्च को मिला नोटिस

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि असेसमेंट ऑर्डर और डिमांड नोटिस 16 मार्च को प्राप्त हुआ. यह कार्रवाई आयकर विभाग की असेसमेंट यूनिट द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए की गई है. कंपनी के अनुसार, विभाग ने सेबी के तहत रजिस्टर्ड ‘कैटेगरी II अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स’ (AIFs) से मिले निवेश को भी टैक्सेबल इनकम मान लिया है. इसी आधार पर यह बड़ी टैक्स डिमांड बनाई गई है.

फिजिक्सवाला ने रखा पक्ष

फिजिक्सवाला ने साफ कहा है कि इस टैक्स डिमांड का उसके वित्तीय हालात, ऑपरेशंस या बिजनेस गतिविधियों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा. कंपनी का दावा है कि उसके पास इस आदेश को चुनौती देने के लिए मजबूत कानूनी और तथ्यात्मक आधार मौजूद हैं. कंपनी ने संकेत दिया है कि वह इस असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ जल्द ही संबंधित अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करेगी.

दिसंबर तिमाही में मजबूत प्रदर्शन

विवाद के बीच कंपनी के वित्तीय आंकड़े मजबूत रहे हैं. दिसंबर तिमाही में कंपनी का समेकित लाभ 33% बढ़कर 102.27 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल 76.72 करोड़ रुपये था.ऑपरेशंस से होने वाली आय भी 33% बढ़कर 1,082.41 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. वहीं, पेड यूजर्स की संख्या 36 लाख से बढ़कर 43.7 लाख हो गई है.