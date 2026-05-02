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Phalodi satta Bazar: क्या भवानीपुर से चुनाव हार रही हैं ममता बनर्जी? पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार, आ गई सबसे बड़ी भविष्यवाणी

Phalodi satta Bazar West bengal Elections 2026:: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए 4 मई को मतगणना होगी, लेकिन उससे पहले फलौदा सट्टा बाजार ने नया ट्विस्ट दे दिया है.

By: JP Yadav | Last Updated: May 2, 2026 7:56:29 PM IST

West Bengal Chunav: क्या भवानीपुर से चुनाव हार रही हैं ममता बनर्जी?
West Bengal Chunav: क्या भवानीपुर से चुनाव हार रही हैं ममता बनर्जी?


Phalodi satta Bazar West bengal Elections 2026: पांच राज्यों (पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, असम और केरल) में चुनाव संपन्न हो चुके हैं. अब नतीजों की बारी है. सोमवार (04 मई, 2024) को यह सस्पेंस भी खत्म हो जाएगा जब भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission Of India) मतगणना के बाद सभी पांचों राज्यों के नतीजों का एलान कर देगा. सबसे ज्यादा नजरें पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के परिणाम पर हैं. ज्यादातर एग्जिट पोल पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता जनता पार्टी की सरकार बनने के आसार जता रहे हैं. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में तृणमूल कांग्रेस ने करीब-करीब सभी एग्जिट पोल के उलट ऐसा प्रदर्शन किया तो राजनीति के बड़े-बड़े दिग्गज भी चकरा गए. 

क्या कहता है फलौदी सट्टा बाजार?

राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार के ताजा पूर्वानुमान में नया ट्विस्ट आ गया है. हाल ही में फलोदी सट्टा बाजार के ताजा अनुमान में पश्चिम बंगाल में  भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है, हालांकि मुकाबला टक्कर का है. फलोदी सट्टा बाजार BJP को 150-152 और TMC को 137-140 सीटें दी है. फलोदी सट्टा बाजार ने अपने ही पूर्वानुमान को पलटा है. 

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भाजपा को मिल सकती है 150 से अधिक सीटें

29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के बाद चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है. फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक, अब भारतीय जनता पार्टी को 150 से 152 सीटें मिल सकती हैं, जबक तृणमूल कांग्रेस को 137 से 140 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा. 

क्या होगा भवानीपुर में

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 सुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच टक्कर हुई, लेकिन मुख्यमंत्री को हार का सामना करना पड़ा था. 2026 के चुनाव  में भवानीपुर हाई प्रोफाइल सीट बन गी है. इस सीट पर  ममता बनर्जी और सुवेंदु अधिकारी चुनावी मैदान में हैं. इस सीट पर फलौदा सट्टा बाजार में सीएम ममता बनर्जी के भाव 20-25 पैसे से बढ़कर 50 पैसे तक पहुंच गए हैं. इसका मतलब उनकी स्थिति कमजोर हुई है.

बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 का परिणाम?

यह भी सच है कि बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में तृणमूल कांग्रेस ने तमाम एग्जिट पोल के मुंह पर तमाचा मारते हुए सारे अनुमान ध्वस्त कर दिए थे. TMC ने एग्जिट पोल झुठलाते हुए 215 सीटों पर जीती थीं. वहीं, BJP को झटका लगा था और उसे सिर्फ 77 सीटें मिली थीं.  यही वजह है कि राजनीति के जानकार भी एग्जिट पोल 2026 पर भरोसा नहीें कर पा रहे हैं. 

Tags: Assembly Elections 2026assemblyelectionhome-hero-pos-5West Bengal Elections 2026
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