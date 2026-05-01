West Bengal Election Result 2026 Prediction: 294 सीटों पर महामुकाबला, बहुमत के आंकड़े पर टिकी नजर; नए अनुमान से बढ़ी हलचल

Phalodi Satta Bazar Prediction for West Bengal Election Result 2026: पश्चिम बंगाल का 2026 विधानसभा चुनाव, वोटिंग के दोनों चरणों में रिकॉर्ड संख्या में मतदाताओं के हिस्सा लेने के बाद, अब एक बेहद कड़े मुकाबले वाले दौर में पहुँच गया है. जैसे-जैसे वोटों की गिनती का समय करीब आ रहा है, फलोदी सट्टा बाजार और कई एग्जिट पोल्स के अनुमानों ने एक मिली-जुली राजनीतिक तस्वीर पेश की है; जिसमें तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) दोनों ही अपनी स्थिति को काफी मजबूत बता रही हैं.

शुरुआती रुझानों में जहाँ किसी एक पक्ष को स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही थी, वहीं अब नए अनुमानों के अनुसार मुकाबला इतना कड़ा हो गया है कि परिणाम आखिरी क्षण तक अनिश्चित बना रह सकता है.

पश्चिम बंगाल में वोटिंग खत्म होने के बाद, फलोदी सट्टा बाजार ने अपने पहले के अनुमानों में बदलाव किया है. शुरुआत में, सट्टा बाजार ने TMC को स्पष्ट बढ़त मिलने का संकेत दिया था, लेकिन अब नए बदलावों के अनुसार BJP को मामूली बढ़त मिलती दिख रही है.

मौजूदा अनुमानों के मुताबिक, BJP बहुमत के आँकड़े के आसपास या उससे थोड़ा ऊपर पहुँचती दिख रही है, जबकि TMC उसके ठीक पीछे चल रही है. 294 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 148 सीटों की ज़रूरत होती है; ऐसे में अनुमानों में होने वाले छोटे-मोटे बदलावों ने भी राजनीतिक अनिश्चितता को और बढ़ा दिया है.

पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 में वोटिंग का हाल

पश्चिम बंगाल में मतदाताओं ने रिकॉर्ड संख्या में हिस्सा लिया है, और दोनों ही चरणों में वोटिंग का आँकड़ा 92 प्रतिशत से भी ऊपर पहुँच गया है. वोटिंग में आई इस भारी तेज़ी के बाद फलोदी सट्टा बाजार ने अपने नज़रिए में बदलाव किया है; उनका मानना ​​है कि इतनी ज़्यादा वोटिंग होना, मौजूदा सरकार के प्रति असंतोष (anti-incumbency) या मतदाताओं के बदलते मूड का संकेत हो सकता है.

पहले चरण की वोटिंग के बाद आए शुरुआती अनुमानों में TMC को बढ़त मिलती दिख रही थी, लेकिन दूसरे चरण की वोटिंग के बाद सट्टा बाजार के नए रुझानों में BJP ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है, जिससे दोनों के बीच का अंतर काफी कम हो गया है.

क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 में अपनी सत्ता बचा पाएंगी?

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने अब तक की सबसे कठिन चुनावी चुनौतियों में से एक खड़ी है, क्योंकि BJP राज्य में उन्हें कड़ी टक्कर दे रही है. जहाँ एक तरफ TMC का संगठन अभी भी काफी मजबूत है और उसे ज़मीनी स्तर पर लोगों का भरपूर समर्थन हासिल है, वहीं दूसरी तरफ एग्जिट पोल्स और सट्टा बाजार के रुझान एक बेहद कड़े मुकाबले की ओर इशारा कर रहे हैं.

चुनाव का नतीजा इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या TMC अपने ग्रामीण इलाकों वाले गढ़ को बचाए रख पाती है, और क्या वह BJP के लगातार बढ़ते शहरी और अर्ध-शहरी प्रभाव का सफलतापूर्वक मुकाबला कर पाती है.

पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के नतीजों पर ज़्यादा वोटिंग का क्या असर पड़ेगा?

पश्चिम बंगाल में मतदाताओं की असामान्य रूप से ज़्यादा भागीदारी, अब चुनाव के नतीजों का अनुमान लगाने में एक अहम भूमिका निभा रही है. राजनीतिक विश्लेषक अक्सर वोटिंग के इस ऊँचे स्तर को मतदाताओं की सक्रियता (mobilisation) और मौजूदा सरकार के प्रति संभावित असंतोष (anti-incumbency) के संकेत के तौर पर देखते हैं. सभी चरणों को मिलाकर लगभग 93 प्रतिशत मतदान हुआ है, जिसे दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने एक सकारात्मक संकेत बताया है. इससे चुनाव के नतीजों के बारे में निश्चित रूप से कोई भविष्यवाणी करना और भी मुश्किल हो गया है.

पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के अंतिम नतीजों की तारीख और मतगणना का विवरण

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का अंतिम फैसला मतगणना के दिन घोषित किया जाएगा. यह मतगणना चुनाव आयोग की कड़ी निगरानी में संपन्न होगी. सभी चरणों के वोटों की गिनती एक साथ की जाएगी, और शुरुआती रुझान पहले कुछ घंटों के भीतर ही सामने आने की उम्मीद है. हालांकि, एग्जिट पोल और सट्टा बाजार के अनुमानों, दोनों में ही बेहद करीबी मुकाबले का संकेत मिल रहा है. ऐसे में, अंतिम नतीजे शायद मतगणना के बाद के चरणों में ही पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएंगे.

डिस्क्लेमर: जुआ खेलना प्रतिबंधित है, सिवाय उन मामलों के जहाँ इसे विशिष्ट राज्य कानूनों के तहत अनुमति प्राप्त हो. inkhabar न तो इन अनुमानों की सटीकता की गारंटी देता है और न ही किसी भी रूप में सट्टा बाजारों का समर्थन या प्रचार करता है.