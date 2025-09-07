बीच सड़क पर छिड़का पेट्रोल और लगा दी कार में आग, ड्राइवर मौके से फरार

अक्षय महाराणा की रिपोर्ट, Odisha News: ओडिशा के सुबर्णपुर ज़िले के बिनका क्षेत्र में शनिवार सुबह एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जब एक बिना नंबर प्लेट वाली कार अचानक आग की लपटों में घिर गई। यह घटना नुआबाजार इलाके के पास हुई। जांच में पता चला कि कार में भारी मात्रा में नशीला पदार्थ लदा हुआ था और ड्राइवर ने खुद ही कार में आग लगाई, ताकि सबूत नष्ट हो जाएँ। सूत्रों के मुताबिक, कार बाजार इलाके से गुजर रही थी, तभी उसका एक टायर अचानक फट गया। धमाके जैसी आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुँच गए। इतने में ड्राइवर घबरा गया और उसने पेट्रोल डालकर कार को आग के हवाले कर दिया। कुछ ही मिनटों में कार धू-धू कर जलने लगी और पूरी तरह खाक हो गई।

टायर फटने के बाद लगाई आग

स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुँचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। सूत्रों के मुताबिक, कार में करीब तीन क्विंटल नशीला पदार्थ मौजूद था। ड्राइवर ने संभवतः सबूत मिटाने के इरादे से कार में आग लगाई और मौके से फरार हो गया। चूँकि वाहन पर नंबर प्लेट नहीं थी, इसलिए ड्राइवर और तस्करों की पहचान में पुलिस को कठिनाई हो रही है। बिनका पुलिस मौके पर पहुँची और आसपास के लोगों से पूछताछ की। साथ ही, आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि ड्राइवर के बारे में सुराग मिल सके।

पुलिस ने क्या बताया?

पुलिस का मानना है कि यह गिरोह राज्य में सक्रिय नशीला पदार्थ तस्करी नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। ओडिशा में बीते कुछ महीनों से मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई चल रही है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि ड्राइवर ने कार्रवाई के डर से सबूत नष्ट करने के लिए यह कदम उठाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फरार ड्राइवर की तलाश की जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि जल्द ही इस गिरोह के अन्य सदस्यों तक भी पहुँच बनाई जाएगी।

