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Petrol-Diesel Price: सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल! सरकार ने दिया बड़ा बयान; वाहन चालकों की बढ़ीं उम्मीदें

Petrol-Diesel Price: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है. जून में तेल 15% से ज्यादा सस्ता हुआ. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संकेत दिए हैं कि पेट्रोल-डीजल के दाम घट सकते हैं.

By: Preeti Rajput | Published: June 21, 2026 9:25:09 AM IST

कब सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल?
कब सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल?


Petrol-Diesel Price | Kab Sasta Hoga Petrol-Diesel : क्या जल्द सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल? देशभर के करोड़ों वाहन चालकों की नजर इसी सवाल पर टिकी है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच केंद्र सरकार की ओर से बड़ा संकेत मिला है. अमेरिका-ईरान समझौते के बाद क्रूड ऑयल सस्ता हुआ था, जिससे ईंधन कीमतों में राहत की उम्मीद जगी. हालांकि, इजरायल के हमले के बाद तेल बाजार में फिर से तेजी लौट आई है. 

क्या सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल?

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को कहा कि अगर हाल ही में कम कीमतों पर खरीदा गया कच्चा तेल भारत की रिफाइनरियों तक पहुंच पाता है, तो पेट्रोल-डीजल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है. साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि विश्व तेल बाजारों में उतार-चढ़ाव के बाद भी ईंधन की कीमतों में काफी सीमित बढ़ोतरी की गई है. 

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क्या बोले हरदीप पुरी? 

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हरदीप पुरी ने कहा कि तेल विपणन कंपनियां फिलहाल महंगे दामों पर खरीदे तेल को ही प्रोसेस कर रही हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जो कमी दर्ज की गई है, उसे खुदरा कीमतों में दिखने में अभी थोड़ा समय लगेगा. क्योंकि, कंपनियों के पास अभी महंगे दामों पर खरीदे गए तेल के स्टोक हैं. जब सस्ता कच्चा तेल उनके पास पहुंचेगा, तो कीमतों में कमी आना शुरू हो जाएगी. 

कीमतें काफी हद तक स्थिर- हरदीप पुरी 

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि दुनिया भर में ऊर्जा बाजार में उतार-चढ़ाव और होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास बढ़े तनाव के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें काफी हद तक स्थिर बनी हुई हैं. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में बदलाव के मुकाबले देश में ईंधन के दाम उसी अनुपात में नहीं बढ़े हैं.

महानगरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें 

शहर  पेट्रोल डीजल 
दिल्ली   102.12  95.20 
कोलकाता  113.51  99.82 
मुंबई 111.21 97.83 
चेन्नई 107.77  99.55

Tags: Petrol Diesel Price
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