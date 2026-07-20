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आज पेट्रोल-डीजल हुआ महंगा या सस्ता? जारी हुए नए रेट, तेल भरवाने से पहले जरूर चेक करें अपने शहर की कीमतें

Petrol diesel price today 20 july 2026: 20 जुलाई 2026 को सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं. राहत की बात यह है कि आज भी ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 90 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है, जिससे आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर दबाव बढ़ने की आशंका बनी हुई है. ऐसे में वाहन चालकों की नजर तेल कंपनियों के अगले फैसलों पर टिकी हुई है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 20, 2026 7:52:07 AM IST

आज भी नहीं बदले पेट्रोल-डीजल के रेट
आज भी नहीं बदले पेट्रोल-डीजल के रेट


Petrol diesel price today 20 july 2026: देशभर में वाहन चालकों के लिए आज राहत भरी खबर है. सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने 20 जुलाई 2026 के लिए पेट्रोल और डीजल की ताजा कीमतें जारी कर दी हैं और लगातार एक बार फिर ईंधन दरों को स्थिर रखा गया है. हालांकि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी जारी है और ब्रेंट क्रूड 90 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर चुका है. ऐसे में आने वाले दिनों में घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.

कच्चे तेल में तेजी ने बढ़ाई चिंता

इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने सोमवार सुबह 6 बजे नई ईंधन दरें जारी कीं. कंपनियों ने आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है. लगातार स्थिर कीमतों से आम उपभोक्ताओं को राहत मिली है, खासकर ऐसे समय में जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम लगातार ऊपर जा रहे हैं. वैश्विक बाजार में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर कच्चे तेल की कीमतों पर साफ दिखाई दे रहा है. ब्रेंट क्रूड की कीमत 90 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई है. ऊर्जा बाजार के जानकारों का मानना है कि यदि यह तेजी लंबे समय तक बनी रहती है, तो भारत में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है. फिलहाल तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए मौजूदा दरों को बरकरार रखा है.

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प्रमुख शहरों में पेट्रोल के ताजा दाम

शहर पेट्रोल कीमत (रुपये प्रति लीटर)
दिल्ली 102.12
मुंबई 111.21
कोलकाता 113.51
बेंगलुरु 110.93
चेन्नई 107.77
पटना 113.35
चंडीगढ़ 101.51
हैदराबाद 115.69
भुवनेश्वर 108.97

प्रमुख शहरों में डीजल के ताजा दाम

शहर डीजल कीमत (रुपये प्रति लीटर)
दिल्ली 95.20
मुंबई 97.83
कोलकाता 99.82
बेंगलुरु 98.80
चेन्नई 99.55
पटना 99.36
चंडीगढ़ 89.47
हैदराबाद 103.82
भुवनेश्वर 100.68

किस शहर में सबसे महंगा पेट्रोल?

जारी आंकड़ों के अनुसार हैदराबाद में पेट्रोल 115.69 रुपये प्रति लीटर के साथ सबसे महंगा बना हुआ है. वहीं चंडीगढ़ में पेट्रोल की कीमत 101.51 रुपये प्रति लीटर है, जो सूचीबद्ध शहरों में सबसे कम है. डीजल की बात करें तो हैदराबाद में इसकी कीमत 103.82 रुपये प्रति लीटर है, जबकि चंडीगढ़ में डीजल सबसे सस्ता 89.47 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. देश की तीन प्रमुख तेल विपणन कंपनियां-इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL)-प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी करती हैं. अगर किसी दिन कीमतों में बदलाव होता है तो उसे भी इसी समय लागू किया जाता है. इसलिए वाहन चालकों को रोजाना ताजा दरें जांचने की सलाह दी जाती है.

ऐसे चेक करें अपने शहर का रेट

अगर आप अपने शहर में पेट्रोल और डीजल की ताजा कीमत जानना चाहते हैं तो तेल कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप या एसएमएस सेवा का उपयोग कर सकते हैं. इसके अलावा कंपनियों के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाकर भी अपने शहर की नवीनतम ईंधन दरों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है.क्या आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं दाम?

Tags: petrol diesel price today
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