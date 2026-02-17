Home > देश > Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल की कीमतों ने फिर चौंकाया या दी राहत? जानें अपने शहर का आज का हाल

Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल की कीमतों ने फिर चौंकाया या दी राहत? जानें अपने शहर का आज का हाल

Petrol Diesel Price Today: हर सुबह की पहली खबर अब सिर्फ मौसम या ट्रैफिक की नहीं होती, बल्कि पेट्रोल-डीज़ल के ताज़ा दाम भी लोगों की दिनचर्या तय करने लगे हैं. सुबह 6 बजे जैसे ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ नई कीमतें जारी करती हैं, वैसे ही आम आदमी की जेब का गणित बदल जाता है.

By: Heena Khan | Published: February 17, 2026 7:39:50 AM IST

पेट्रोल-डीजल की कीमतों ने फिर चौंकाया या दी राहत?
पेट्रोल-डीजल की कीमतों ने फिर चौंकाया या दी राहत?


Petrol Diesel Price Today: हर सुबह की पहली खबर अब सिर्फ मौसम या ट्रैफिक की नहीं होती, बल्कि पेट्रोल-डीज़ल के ताज़ा दाम भी लोगों की दिनचर्या तय करने लगे हैं. सुबह 6 बजे जैसे ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ नई कीमतें जारी करती हैं, वैसे ही आम आदमी की जेब का गणित बदल जाता है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर-रुपये की चाल का सीधा असर देश के हर शहर तक पहुंचता है. इसका प्रभाव सिर्फ गाड़ी चलाने वालों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ट्रांसपोर्ट, सब्ज़ियों के दाम, रोज़मर्रा के सामान और घर के बजट तक महसूस होता है, यानी ईंधन के रेट अब हर दिन की आर्थिक धड़कन बन चुके हैं.

You Might Be Interested In

यात्रा से पहले जानें दाम 

ऐसे में, रोज़ाना की कीमतों के बारे में जानकारी रखना न सिर्फ़ ज़रूरी है बल्कि समझदारी भी है. यह सरकारी सिस्टम ट्रांसपेरेंसी पक्का करता है ताकि कंज्यूमर्स को कोई गुमराह करने वाली जानकारी न मिले. वहीं अगर आप भी एक लंबी और सफल यात्रा के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो उससे पहले आज के पेट्रोल और डीजल के दाम जान लें. 

Aaj Ka Mausam: दिल्ली-NCR से पंजाब तक बरसेंगे बादल, कई राज्यों में छाएगा अंधेरा; IMD का ऑरेंज अलर्ट

You Might Be Interested In

ये है आज के पेट्रोल-डीजल के दाम 

  • बेंगलुरु: पेट्रोल ₹102.92 | डीजल ₹89.02
  • हैदराबाद: पेट्रोल ₹107.46 | डीजल ₹95.70
  • जयपुर: पेट्रोल ₹104.72 | डीजल ₹90.21
  • नई दिल्ली: पेट्रोल ₹94.72 | डीजल ₹87.62
  • मुंबई: पेट्रोल ₹104.21 | डीजल ₹92.15
  • पटना: पेट्रोल ₹105.58 | डीजल ₹93.80
  • सूरत: पेट्रोल ₹95.00 | डीजल ₹89.00
  • नासिक: पेट्रोल ₹95.50 | डीजल ₹89.50
  • कोलकाता: पेट्रोल ₹103.94 | डीजल ₹90.76
  • चेन्नई: पेट्रोल ₹100.75 | डीजल ₹92.34
  • अहमदाबाद: पेट्रोल ₹94.49 | डीजल ₹90.17
  • लखनऊ: पेट्रोल ₹94.69 | डीजल ₹87.80
  • पुणे: पेट्रोल ₹104.04 | डीजल ₹90.57
  • चंडीगढ़: पेट्रोल ₹94.30 | डीजल ₹82.45
  • इंदौर: पेट्रोल ₹106.48 | डीजल ₹91.88

Aaj Ka Love Rashifal 17 Feb 2026: क्या मिुथन, कन्या और कुंभ राशि पर सूर्य ग्रहण का होगा असर, यहां पढ़िए 12 राशियों का लव राशिफल

You Might Be Interested In
Tags: home-hero-pos-5Petrol Diesel PricePetrol Price Todaytraffic jam
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इतने महीनों के अंदर बदल लें अपना टूथब्रश

February 16, 2026

सूर्य ग्रहण के बारे में नहीं जानते होंगे ये बात,...

February 16, 2026

किशमिश और शहद साथ मिलकर कर देंगे कमाल; जानें स्वास्थ्य...

February 15, 2026

क्या आप भी खाते हैं बेड पर खाना, जानिए कितना...

February 14, 2026

अपने पार्टनर के साथ परफेक्ट डेट नाइट पर देखें ये...

February 14, 2026

इन कामों से बचें, वरना हो जाएगा पेट में इंफेक्शन

February 13, 2026
Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल की कीमतों ने फिर चौंकाया या दी राहत? जानें अपने शहर का आज का हाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल की कीमतों ने फिर चौंकाया या दी राहत? जानें अपने शहर का आज का हाल
Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल की कीमतों ने फिर चौंकाया या दी राहत? जानें अपने शहर का आज का हाल
Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल की कीमतों ने फिर चौंकाया या दी राहत? जानें अपने शहर का आज का हाल
Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल की कीमतों ने फिर चौंकाया या दी राहत? जानें अपने शहर का आज का हाल