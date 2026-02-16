Petrol Diesel Price Today: टंकी फुल कराने से पहले जान लें! आज बदल सकते हैं पेट्रोल-डीजल के रेट, राहत या झटका?

Petrol Diesel Price Today: जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पेट्रोल और डीजल के दाम में भी उतार चढ़ाव आ रहा है, वहीं अब इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ता है. बता दें कि सुबह 6 बजे, नेशनल ऑयल कंपनियों ने (OMCs) नई कीमतों की जानकारी दी है. खास बात ये है कि ये कीमतें इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये के एक्सचेंज रेट से तय होती हैं. ये बदलाव हर किसी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर डालते हैं. इसलिए, कीमतों की जांच करना बेहद जरूरी है. UAE ने फरवरी 2026 के लिए फ्यूल की कीमतों की घोषणा की है, जिससे पेट्रोल और डीज़ल के सभी ग्रेड की कीमतों में थोड़ी कमी देखने को मिली है. चलिए जान लेते हैं कि 16 फरवरी, 2026 यानी आज पेट्रोल और डीजल का दाम क्या रहने वाला है.

दिल्ली

पेट्रोल की कीमत- ₹94.77 प्रति लीटर

डीज़ल की कीमत- ₹87.67 प्रति लीटर

मुंबई

पेट्रोल की कीम- ₹103.54 प्रति लीटर

डीज़ल की कीमत- ₹90.03 प्रति लीटर

कोलकाता

पेट्रोल की कीमत-₹105.41 प्रति लीटर

डीज़ल की कीमत-₹92.02 प्रति लीटर

चेन्नई

पेट्रोल की कीमत-₹101.06 प्रति लीटर

डीज़ल की कीमत-₹92.61 प्रति लीटर

अहमदाबाद

पेट्रोल की कीमत-₹94.90 प्रति लीटर

डीज़ल की कीमत-₹90.57 प्रति लीटर

बैंगलो

पेट्रोल की कीमत-₹102.96 प्रति लीटर

डीज़ल की कीमत- ₹90.99 प्रति लीटर है

हैदराबाद

पेट्रोल की कीमत-₹107.46 प्रति लीटर

डीज़ल की कीमत-₹95.70 प्रति लीटर

जयपुर

पेट्रोल की कीमत-₹104.72 प्रति लीटर

डीज़ल की कीमत-₹90.21 प्रति लीटर

लखनऊ

पेट्रोल की कीमत-₹94.69 प्रति लीटर

डीज़ल की कीमत-₹87.81 प्रति लीटर

पुणे

पेट्रोल की कीमत-₹104.44 प्रति लीटर

डीज़ल की कीमत-₹90.97 प्रति लीटर

इंदौर

पेट्रोल की कीमत-₹106.81 प्रति लीटर

डीज़ल की कीमत-₹92.18 प्रति लीटर

पटना

पेट्रोल की कीमत-₹106.11 प्रति लीटर

डीज़ल की कीमत-₹92.32 प्रति लीटर

सूरत

पेट्रोल की कीमत-₹94.34 प्रति लीटर

डीज़ल की कीमत-₹90.03 प्रति लीटर

नासिक

पेट्रोल की कीमत-₹104.55 प्रति लीटर

डीज़ल की कीमत-₹91.07 प्रति लीटर