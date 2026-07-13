ईरान-अमेरिका तनाव से तेल बाजार में मची हलचल! कच्चा तेल 3% से ज्यादा उछला, जानिए आपके शहर में पेट्रोल-डीजल के ताजा दाम

Petrol diesel price today 13 july 2026: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा ईरान के साथ हुए अंतरिम युद्धविराम को समाप्त करने की घोषणा के बाद पश्चिम एशिया में हालात एक बार फिर तनावपूर्ण हो गए हैं. दोनों देशों के बीच बढ़ते हमलों और मिसाइल कार्रवाई ने वैश्विक बाजारों की चिंता बढ़ा दी है. इस भू-राजनीतिक तनाव का सबसे बड़ा असर अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल बाजार पर देखने को मिला, जहां निवेशकों ने संभावित आपूर्ति संकट की आशंका के चलते खरीदारी बढ़ा दी. परिणामस्वरूप सोमवार सुबह क्रूड ऑयल की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया.
ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई क्रूड में 3% से ज्यादा की तेजी
अमेरिका-ईरान तनाव बढ़ने के बाद सोमवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उल्लेखनीय उछाल देखने को मिला. ब्रेंट क्रूड 3.28 प्रतिशत यानी 2.49 डॉलर बढ़कर 78.50 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. डब्ल्यूटीआई (WTI) क्रूड 3.37 प्रतिशत यानी 2.41 डॉलर की बढ़त के साथ 73.82 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार करता दिखाई दिया. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पश्चिम एशिया में तनाव लंबे समय तक जारी रहता है तो कच्चे तेल की कीमतों में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.
भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतें फिलहाल स्थिर
अंतरराष्ट्रीय बाजार में उछाल के बावजूद भारतीय तेल कंपनियों ने सोमवार, 13 जुलाई 2026 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया. देश में 25 मई 2026 के बाद से पेट्रोल और डीजल की दरें स्थिर बनी हुई हैं. हालांकि इससे पहले मई महीने में विधानसभा चुनावों के बाद तेल कंपनियों ने महज 11 दिनों के भीतर चार बार ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी की थी.
मई में चार बार बढ़े थे पेट्रोल-डीजल के दाम
पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद सरकारी तेल कंपनियों ने मई 2026 में लगातार चार बार कीमतों में वृद्धि की थी.
देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल के ताजा दाम
|शहर
|पेट्रोल (रु./लीटर)
|दिल्ली
|102.12
|कोलकाता
|113.51
|मुंबई
|111.21
|चेन्नई
|107.77
|नोएडा
|102.12
|चंडीगढ़
|101.51
|लखनऊ
|101.89
|पटना
|113.37
|रांची
|105.26
|भोपाल
|114.57
देश के प्रमुख शहरों में डीजल के ताजा दाम
|शहर
|डीजल (रु./लीटर)
|दिल्ली
|95.20
|कोलकाता
|99.82
|मुंबई
|97.83
|चेन्नई
|99.55
|नोएडा
|97.56
|चंडीगढ़
|89.47
|लखनऊ
|95.36
|पटना
|99.36
|रांची
|100.49
|भोपाल
|99.64
50% तक महंगा हो चुका है कच्चा तेल
विश्लेषकों के अनुसार ईरान युद्ध शुरू होने के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 50 प्रतिशत तक की वृद्धि हो चुकी है. यदि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ता है तो इसका असर आने वाले दिनों में वैश्विक ऊर्जा बाजार के साथ-साथ भारत समेत कई देशों के ईंधन बाजार पर भी दिखाई दे सकता है.
क्या भारत में भी बढ़ सकते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम?
कच्चे तेल की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत में भी पेट्रोल और डीजल महंगे होंगे? विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बना रहता है तो तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ सकता है. हालांकि फिलहाल कंपनियां कीमतों में बदलाव करने से बच रही हैं. आने वाले दिनों में वैश्विक हालात और कच्चे तेल की चाल यह तय करेगी कि भारतीय उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी या ईंधन पर अतिरिक्त बोझ झेलना पड़ेगा.