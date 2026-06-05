Petrol Prices Today June 05: आज दिल्ली से कोलकाता तक कैसा है पेट्रोल का हाल, जानें अपने शहर के ताजा दाम

Petrol Prices Today June 05: ईरान में चल रहे संघर्ष को लेकर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार-चढ़ाव हो रहा है. मध्य पूर्व संकट के वजह से कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है. आइए जानते हैं कि आज 5 जून को पेट्रोल और डीजल का क्या हाल है. तेल के दाम बढ़े हैं या फिर लोगों को राहत मिली है. आइए जानते हैं आपके शहर का हाल-
दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में पेट्रोल की कीमत
नई दिल्ली में अगर आज 5 जून को पेट्रोल की कीमत जाने तो आज 102.12 रुपये प्रति लीटर है और वहीं कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 113.51 रुपये प्रति लीटर है. मुंबई में पेट्रोल की कीमत 111.21 रुपये है. चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 107.75 रुपये है. वहीं गुड़गांव और नोएडा में 102.84 और 102.42 रुपये है. बेंगलुरु में पेट्रोल की कीमतें 110.97 रुपये .
|शहर
|पेट्रोल की ताजा कीमतें
|डीजल की ताजा कीमतें
|दिल्ली
|₹102.12
|₹95.20
|मुंबई
|₹111.21
|₹97.83
|कोलकाता
|₹113.51
|₹99.82
|चेन्नई
|₹107.75
|₹99.56
|जयपुर
|₹113.10
|₹98.17
|बैंगलोर
|₹110.97
|₹98.87
|हैदराबाद
|₹115.73
|₹103.82
|गुड़गांव
|₹102.84
|₹95.51
|नोएडा
|₹102.42
|₹95.86
|पंजाब
|₹105.56
|₹95.47
|हरियाणा
|₹103.32
|₹95.96
|राजस्थान
|₹105.56
|₹97.46
|पटना
|₹113.37
|₹99.36
आज की डीजल कीमतें
नई दिल्ली में 05 जून को डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर है और कोलकाता में डीजल 99.82 रुपये प्रति लीटर है. मुंबई का रेट 97.83 रुपये है. चेन्नई में डीजल की कीमत 99.56 रुपये है. साथ ही एनसीआर के शहरों में गुड़गांव में डीजल की कीमत 95.51 रुपये है. नोएडा डीजल की कीमत 95.86 रुपये है. उधर, बेंगलुरु में डीजल की कीमतें 98.87 रुपये हैं.