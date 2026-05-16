Home > देश > Petrol-Diesel Price: अगले 3 हफ्ते भारी! पेट्रोल-डीजल में फिर होगी 10-10 रुपए की बढ़ोतरी? इस फैसले से मच जाएगा हाहाकार!

Petrol-Diesel Price: अगले 3 हफ्ते भारी! पेट्रोल-डीजल में फिर होगी 10-10 रुपए की बढ़ोतरी? इस फैसले से मच जाएगा हाहाकार!

Fuel Price Hike Alert: महंगाई की चौतरफा मार! पेट्रोल-डीजल 10 रुपए तक महंगा होने के आसार हैं, वहीं दूध और LPG के दाम पहले ही बढ़ चुके हैं. जानिए आम जनता पर कितना बढ़ेगा बोझ.

By: Shivani Singh | Published: May 16, 2026 2:40:17 PM IST

पेट्रोल-डीजल 10 रुपए तक महंगा होने के आसार हैं. (Image-AI)
पेट्रोल-डीजल 10 रुपए तक महंगा होने के आसार हैं. (Image-AI)


Fuel Price Hike Alert: शुक्रवार को पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ा दी गईं. उस समय, तेल मार्केटिंग कंपनियों ने दोनों की कीमतों में 3 रुपए की बढ़ोतरी लागू की. आने वाले समय में, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. रिपोर्टों के अनुसार, पेट्रोल और डीज़ल की दरें 10 रुपए तक बढ़ाई जा सकती हैं. तेल मार्केटिंग कंपनियाँ अगले दो से तीन हफ़्तों के भीतर पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में यह बढ़ोतरी लागू कर सकती हैं. पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में बढ़ोतरी, घरेलू LPG सिलेंडरों की बढ़ी हुई लागत और दूध की कीमतों में कई बार हुई बढ़ोतरी के कारण, आने वाले महीनों में खुदरा महंगाई दर 0.42 प्रतिशत तक बढ़ सकती है. 

पेट्रोल और डीज़ल की दरें 10 रुपए तक बढ़ेंगी?

अपनी रिपोर्ट में, Emkay Global ने कहा कि मौजूदा नुकसान की भरपाई के लिए पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें 10 रुपए तक बढ़ाई जा सकती हैं. रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि यह बढ़ोतरी या तो एक बार में लागू की जा सकती है, या दो से तीन हफ़्तों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से लागू की जा सकती है.

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प्रति लीटर 17–18 रुपए का नुकसान

रिपोर्ट के अनुसार, तेल मार्केटिंग कंपनियों को इस समय बेचे गए हर लीटर ईंधन पर 17 रुपए से 18 रुपए का नुकसान हो रहा है. ऐसा तब हो रहा है, जब सरकार ने मार्च महीने में एक्साइज़ ड्यूटी में 10 रुपए की कटौती की थी. यह ध्यान देने योग्य है कि कीमतों में बदलाव न होने के कारण तेल कंपनियों को इस तिमाही में 57,000 करोड़ से 58,000 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है.

मौजूदा दरें क्या हैं?

कच्चे तेल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने तेल मार्केटिंग कंपनियों पर दबाव बढ़ा दिया है. संघर्ष शुरू होने से पहले, कच्चे तेल की दरें लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल थीं. हालाँकि, अब वे 100 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर चुकी हैं. कीमतें लंबे समय से 100 के स्तर से ऊपर बनी हुई हैं. 

Amul और Mother Dairy ने दूध की कीमतें बढ़ाईं

Mother Dairy और Amul ने ईंधन की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी से पहले ही दूध की कीमतें बढ़ा दी थीं. इन कंपनियों ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी लागू की थी. इसके परिणामस्वरूप, स्थानीय डेयरियाँ भी आने वाले समय में दूध की कीमतें बढ़ा सकती हैं.

आम आदमी पर बोझ बढ़ता जा रहा है

पेट्रोल और डीज़ल से लेकर दूध तक, आम आदमी पर आर्थिक बोझ और बढ़ने वाला है. ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का असर दूसरे क्षेत्रों पर भी पड़ता है. इसलिए, इन क्षेत्रों में भी कीमतों में बढ़ोतरी बहुत जल्द देखने को मिल सकती है.

Tags: dieselPetrol Price Hike
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