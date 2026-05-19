Petrol Diesel Price Hike: पेट्रोल-डीजल के दाम फिर बढ़े, अब रेट में कितनी हुई बढ़ोतरी, तेल लेने से पहले जान लें लेटेस्ट प्राइस

Petrol Diesel Price Increase: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है. एक हफ्ते में यह दूसरी बार है, जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं. पेट्रोल के रेट में 86 पैसे की बढ़ोतरी की गई है. वहीं डीजल के दाम 83 पैसे बढ़ गए हैं. नई बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 98.64 रुपये और डीजल 91.58 रुपये प्रति लीटर हो गया है.

वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत में 91 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद रेट 107.59 रुपये प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल 94 पैसे महंगा होकर 94.08 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है.

कोलकाता और चेन्नई में कितना हुआ रेट?

कोलकाता में पेट्रोल के दाम सबसे ज्यादा 96 पैसे बढ़े हैं और 109.70 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है, वहीं डीजल 94 पैसे बढ़कर 96.07 रुपये का हो गया है. चेन्नई की बात करें तो यहां पेट्रोल 82 पैसे महंगा होकर 104.49 रुपये और डीजल 86 पैसे बढ़कर 96.11 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है.

पहले पेट्रोल-डीजल के दाम में कितनी हुई थी बढ़ोतरी?

बता दें कि इससे पहले बीते शुक्रवार से पेट्रोल की कीमतों में 3.14 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 3.11 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी. इसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपये हो गई थी, जबकि डीजल का रेट 90.67 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया था. इसके साथ-सीथ सीएनजी की कीमतों में भी 2 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी. बाद में एक रुपया और बढ़ाया गया था.

गौरतलब है कि मध्य पूर्व संकट के चलते वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है. इसका सीधा असर भारतीय तेल कंपनियों और आम उपभोक्ताओं पर पड़ा है. बढ़ती लागत और भारी नुकसान के बीच सरकारी तेल कंपनियों ने आखिरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी थी.

पीएम मोदी ने की थी ये अपील

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उर्जा संकट के मद्देनजर विदेशी मुद्रा बचाने के लिए तेल के कम उपयोग, सोने की खरीद और विदेश यात्राओं को स्थगित करने जैसे उपाय अपनाने की अपील की थी.