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3 रुपए काफी नहीं! पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 33 रुपए तक की महा-बढ़ोतरी का खतरा, यहां पढ़िए पूरा गणित

Petrol Price Hike: क्या 3 रुपए की बढ़ोतरी बस शुरुआत है. ईरान युद्ध और तेल कंपनियों के भारी घाटे के कारण पेट्रोल-डीजल की कीमत 33 रुपए तक बढ़ सकती है? जानिए इस महा-संकट की पूरी हकीकत.

By: Shivani Singh | Published: May 15, 2026 11:35:52 AM IST

3 रुपए काफी नहीं! पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 33 रुपए तक की महा-बढ़ोतरी का खतरा, यहां पढ़िए पूरा गणित


Petrol Price Hike: भारत के लिए शुक्रवार की सुबह एक कड़वी सच्चाई लेकर आई. महीनों से चल रहे अमेरिका-इजरायल और ईरान के युद्ध, हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) की नाकाबंदी और वैश्विक ऊर्जा व्यापार को लगे झटके का असर आखिरकार आम आदमी की जेब पर पड़ ही गया. तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कम से कम 2.83 रुपए प्रति लीटर और सीएनजी (CNG) में 2 रुपए  प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी है. दिल्ली में यह इजाफा 3 रुपए का है, जबकि मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में मार और भी ज्यादा पड़ी है. लेकिन सवाल यह है कि क्या यह 3 रुपए की बढ़ोतरी काफी है? सच तो यह है कि यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है. आइए समझते हैं इसके पीछे का पूरा गणित…

कीमतें क्यों बढ़ीं?

युद्ध ने तेल कंपनियों (OMCs) की कमर तोड़ दी है. कच्चे तेल के बढ़ते दाम, जहाजों का बढ़ा हुआ किराया और ऊंचे इंश्योरेंस प्रीमियम की वजह से चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (Q1 FY27) में 1.2 लाख करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान है. NDTV की एक रिपोर्ट के अनुसार तेल कंपनियां पहले ही ईंधन पर हर दिन 1,600 करोड़ रुपए का नुकसान सह रही हैं. भले ही 3 रुपए की बढ़ोतरी से कंपनियों के मुनाफे में थोड़ा सुधार दिखे, लेकिन वे अब भी घाटे में हैं.

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कितनी बढ़नी चाहिए थी कीमत?

हैरान करने वाली बात यह है कि तेल कंपनियों की लागत निकालने के लिए पेट्रोल-डीजल के दाम में 28 रुपए से 33 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जरूरत है. लेकिन कोई भी सरकार इतना बड़ा इजाफा नहीं कर सकती, क्योंकि यह राजनीतिक रूप से आत्मघाती कदम होगा.

कच्चे तेल का खेल

युद्ध से पहले भारत की स्थिति काफी स्थिर थी, लेकिन हालात अब बदल चुके हैं.

समय कच्चे तेल की कीमत (प्रति बैरल)
युद्ध से पहले ~$69
अप्रैल 2026 ~$114.48
मई 2026 (अब तक) ~$105.87

हॉर्मुज का संकट और भारत पर असर

दुनिया का लगभग 41.5% कच्चा तेल मिडिल ईस्ट से आता है. ईरान और हॉर्मुज जलडमरूमध्य पर तनाव का मतलब है सप्लाई लाइन का कटना. भारत की तेल जरूरतों का 40% हिस्सा इसी रास्ते से आता है. जब टैंकरों की आवाजाही ठप हुई, तो दुनिया भर में हाहाकार मच गया. फिलीपींस जैसे देशों ने तो नेशनल इमरजेंसी तक घोषित कर दी.

भारत अब तक इसलिए बचा रहा क्योंकि तेल कंपनियों ने सरकार के कहने पर कीमतों को थामे रखा. सरकार ने मार्च में पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए की कटौती की थी, ताकि कंपनियों की उत्पादन लागत को कम किया जा सके.

आम आदमी पर मार

एक गिग वर्कर (डिलीवरी पार्टनर) या दिहाड़ी मजदूर के लिए 3 रुपए की बढ़ोतरी भी पहाड़ जैसी है. उनके लिए ईंधन कोई लग्जरी नहीं, बल्कि रोज की रोटी कमाने का जरिया है. चार साल बाद हुई यह बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि अब पानी सिर के ऊपर से बहने लगा है. अगर ईरान युद्ध और हॉर्मुज का गतिरोध जल्द खत्म नहीं हुआ, तो आने वाले दिन भारतीय उपभोक्ताओं के लिए और भी भारी हो सकते हैं.

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