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पेट्रोल-डीजल पर महंगाई का चौथा अटैक, 10 दिन में चौथी बार बढ़े दाम, क्या फिर होंगे 2022 जैसे हालात?

Petrol Diesel Price Hike: देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 दिनों के भीतर चौथी बार बढ़ोतरी की गई है. सोमवार को पेट्रोल 2.61 रुपये और डीजल 2.71 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ. लगातार चार बार हुई बढ़ोतरी के बाद फ्यूल की कीमतें 7 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा बढ़ चुकी हैं.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: May 25, 2026 8:20:10 AM IST

10 दिनों में चौथी बार बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम
10 दिनों में चौथी बार बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम


Petrol Diesel Price Hike: सप्ताह का पहला दिन सोमवार आम लोगों के लिए महंगाई के नए झटके के साथ शुरू हुआ. देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लगातार महंगाई की मार पड़ रही है. महज 10 दिनों के भीतर तेल कंपनियों ने चौथी बार पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है. लगातार बढ़ती कीमतों ने आम उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी है और इसका असर रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर परिवहन लागत तक पर पड़ने लगा है चार साल तक पेट्रोल-डीजल की कीमतों को स्थिर रखने के बाद तेल कंपनियों ने 15 मई से ईंधन के दाम बढ़ाने का सिलसिला शुरू किया था. इसके बाद से लगातार चरणबद्ध तरीके से कीमतों में इजाफा किया जा रहा है. अब तक चार बार की बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतें 7 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा बढ़ चुकी हैं.

सोमवार को पेट्रोल-डीजल फिर हुआ महंगा

सोमवार 25 मई को तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है. नई दरें लागू होने के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 102.12 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है, जबकि डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर हो गया है. फ्यूल प्राइस में लगातार हो रही बढ़ोतरी का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है. ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ने से आने वाले दिनों में अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों में भी इजाफा देखने को मिल सकता है.

10 दिनों में चार बार बढ़े फ्यूल प्राइस

बीते 10 दिनों में तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में चरणबद्ध तरीके से बढ़ोतरी की है. कंपनियों ने साल 2022 की तरह एक साथ बड़ी बढ़ोतरी करने के बजाय धीरे-धीरे कीमतें बढ़ाने का तरीका अपनाया है.

अब तक कब-कब बढ़े दाम

  • 15 मई: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में करीब 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी
  • 19 मई: दूसरी बार कीमतों में इजाफा
  • 23 मई: पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा
  • 25 मई: पेट्रोल 2.61 रुपये और डीजल 2.71 रुपये प्रति लीटर महंगा
लगातार चार बार हुई बढ़ोतरी के बाद अब पेट्रोल-डीजल की कीमतें 7 रुपये प्रति लीटर से अधिक बढ़ चुकी हैं.

महानगरों में पेट्रोल-डीजल के नए दाम

दिल्ली

पेट्रोल: 102.12 रुपये प्रति लीटर
डीजल: 95.20 रुपये प्रति लीटर

कोलकाता

पेट्रोल: 113.51 रुपये प्रति लीटर
डीजल: 99.82 रुपये प्रति लीटर

मुंबई

पेट्रोल:111.21 रुपये प्रति लीटर
डीजल:97.83 रुपये प्रति लीटर

चेन्नई

पेट्रोल: 107.77 रुपये प्रति लीटर
डीजल: 99.55 रुपये प्रति लीटर
नई दरों के बाद चारों महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा देखने को मिला है.

क्या फिर क्या फिर होंगे 2022 जैसे हालात?

रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान साल 2022 में कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थीं. उस समय मार्च और अप्रैल 2022 के बीच तेल कंपनियों ने लगातार 13 दिनों तक पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए थे. इनमें 10 बार करीब 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी. उस दौरान इंडियन ऑयल ने महज 15 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 10 रुपये प्रति लीटर तक का इजाफा कर दिया था. मौजूदा हालात को देखते हुए लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या एक बार फिर 2022 जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है. हालांकि अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान बढ़ोतरी की तुलना 2022 की स्थिति से नहीं की जानी चाहिए. उनका मानना है कि मौजूदा बाजार परिस्थितियां अलग हैं और फिलहाल उसी तरह की स्थिति बनने की संभावना नहीं है.

लगातार बढ़ती कीमतों से बढ़ी चिंता

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी का असर आम लोगों से लेकर कारोबारियों तक पर पड़ रहा है. परिवहन लागत बढ़ने से सब्जियों, खाद्य पदार्थों और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों में भी तेजी आ सकती है. ऐसे में आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.

Tags: Diesel Price TodayPetrol Price Today
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