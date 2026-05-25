पेट्रोल-डीजल पर महंगाई का चौथा अटैक, 10 दिन में चौथी बार बढ़े दाम, क्या फिर होंगे 2022 जैसे हालात?

Petrol Diesel Price Hike: सप्ताह का पहला दिन सोमवार आम लोगों के लिए महंगाई के नए झटके के साथ शुरू हुआ. देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लगातार महंगाई की मार पड़ रही है. महज 10 दिनों के भीतर तेल कंपनियों ने चौथी बार पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है. लगातार बढ़ती कीमतों ने आम उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी है और इसका असर रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर परिवहन लागत तक पर पड़ने लगा है चार साल तक पेट्रोल-डीजल की कीमतों को स्थिर रखने के बाद तेल कंपनियों ने 15 मई से ईंधन के दाम बढ़ाने का सिलसिला शुरू किया था. इसके बाद से लगातार चरणबद्ध तरीके से कीमतों में इजाफा किया जा रहा है. अब तक चार बार की बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतें 7 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा बढ़ चुकी हैं.

सोमवार को पेट्रोल-डीजल फिर हुआ महंगा

सोमवार 25 मई को तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है. नई दरें लागू होने के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 102.12 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है, जबकि डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर हो गया है. फ्यूल प्राइस में लगातार हो रही बढ़ोतरी का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है. ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ने से आने वाले दिनों में अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों में भी इजाफा देखने को मिल सकता है.

10 दिनों में चार बार बढ़े फ्यूल प्राइस

बीते 10 दिनों में तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में चरणबद्ध तरीके से बढ़ोतरी की है. कंपनियों ने साल 2022 की तरह एक साथ बड़ी बढ़ोतरी करने के बजाय धीरे-धीरे कीमतें बढ़ाने का तरीका अपनाया है.

अब तक कब-कब बढ़े दाम