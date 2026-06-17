रांची के RSS कार्यालय पर पेट्रोल बम से हुआ हमला, CCTV में कैद हुई वारदात

Ranchi News: राजधानी रांची के निवारणपुर स्थित राष्ट्र्रीय स्वंयसेवक कार्यालय पर मंगलवार देर रात पेट्रोल बम से हमला किए जाने का मामला सामना प्रकाश में आया है. घटना करीब रात 12:30 बजे की बताई जा रही है. पूरी वारदात कार्यालय परिसर में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस अज्ञात हमलावरों की पहचान में जुट गई है.

शुरूआती जांच में दो बाइक सवार अज्ञात युवक आए और पेट्रोल से भरी बोतलें परिसर की ओर फेंकी. जानकारी के अनुसार बदमाश युवकों ने दो पेट्रोल बम परिसर में फेंके, जिसमें से एक में बिस्फोट हुआ. गौरतलब है कि पेट्रोल बम मुख्य भवन तक नहीं पहुंचा सका और दीवार की सीमा के पास ही गिर गया. जिससे बड़ा हादसा टल गया.

अज्ञात हमलावर CCTV में हुए कैद

रांची के निवारणपुर में स्थित RSS कार्यालय में पेट्रोल बम से हमला करने वाले अज्ञात युवकों की शर्मनाक हरकत कैमरे में कैद हो गई. ज्ञातव्य है कि, दो बाईक सवार युवक रात के करीब 12.30 बजे परिसर में घुसे और पेट्रोल बम RSS कार्यालय में फेंककर फरार हो गए.

चुटिया थाना पुलिस हरकत में

रांची RSS कार्यालय में पेट्रोल बम से हुए हमले के बाद चुटिया थाना तुरंत हरकत में आ गया . रांची के वरिष्ठ अधिकारी भी इस घटना के बाद मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरु कर दी है. फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाकर जांच की जिम्मेवारी सौंपी गई. इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सकें.

हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए किया विशेष टीम का गठन

पुलिस अधिकारियों के अनुसार CCTV फुटेज में दो संदिग्ध युवक दिखाई दे रहे हैं. उनकी पहचान और गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि घटना के पीछे किसी संगठन का हाथ तो नहीं है. घटना के बाद RSS कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में आक्रोश है. सुरक्षा के मद्देनजर कार्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. राजधानी के संवेदनशील इलाके में हुई इस घटना को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है.

