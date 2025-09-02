Home > देश > Udit Raj on Peter Navarro: Trump का नया चेला निकला उदित राज, पीटर नवारो के ‘ब्राह्मण’ वाले बयान का किया समर्थन

Peter Navarro Statements: ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो के ब्राह्मण वाले बयान का कांग्रेस नेता उदित राज ने समर्थन किया है।

Published By: Sohail Rahman
Published: September 2, 2025 08:55:26 IST

Udit Raj Support Peter Navarro Statements: अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ (US Tariffs) के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के सलाहकार पीटर नवारो के बयान ने भारत में नया बवाल मचा दिया है। टैरिफ के बाद भारत और अमेरिका के बीच का रिश्ता खटास में पड़ता नजर आ रहा है। दरअसल, ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो (Peter Navarro) ने कहा कि भारत के ब्राह्मण रूस से तेल खरीदकर मुनाफा कमा रहे हैं। जैसे ही नवारो का बयान सामने आया। भारत में इसकी कड़ी आलोचना शुरू हो गई। प्रियंका चतुर्वेदी से लेकर कई दिग्गज नेताओं ने इस बयान का विरोध किया। लेकिन पीटर नवारो को कांग्रेस नेता उदित राज (Udit Raj) का समर्थन मिला है।

उदित राज ने बयान का किया समर्थन (Udit Raj supported Peter Navarro statement)

कांग्रेस नेता उदित राज ने नवारो के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि भारत के उच्च जाति के कॉर्पोरेट घराने रूस से कच्चा तेल खरीदकर मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने (नवारो) जो कहा वह तथ्यात्मक रूप से सही है। पूर्व कांग्रेस सांसद और दलित नेता उदित राज ने आरोप लगाया कि देश में सिर्फ उच्च जाति के व्यापारियों को ही रूसी तेल खरीदने से फायदा हो रहा है।

कांग्रेस नेता उदित राज (Udit Raj) ने अपने बयान में आगे कहा कि, ‘मैं पीटर नवारो के इस बयान से पूरी तरह सहमत हूं कि रूस से तेल खरीदकर ब्राह्मणों को फायदा हो रहा है। यह सच है कि भारत में कॉर्पोरेट घराने बड़े पैमाने पर उच्च जातियों द्वारा चलाए जाते हैं। वे रूस से तेल खरीदते हैं, उसे रिफाइन करते हैं और बहुत ऊंचे दामों पर बेचते हैं।’ आम भारतीयों को इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है।



सांसद कार्ति चिदंबरम ने क्या कहा? (What did MP Karti Chidambaram say?)

कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम (Congress MP Karti Chidambaram) ने कहा कि बोस्टन ब्राह्मण (Boston Brahmin) एक ऐसा शब्द है, जिसका इस्तेमाल आम बोलचाल में समाज के अभिजात वर्ग के लिए किया जाता है।” अमेरिका में ब्राह्मण पिछले कुछ समय से नवारो के कट्टर वैचारिक विरोधियों और उदारवादी कट्टरपंथियों के निशाने पर रहे हैं।

भारत-चीन की दोस्ती से चिढ़ा अमेरिका (America is irritated by India-China friendship)

अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ के बाद भारत रूस और चीन से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चीन में चले शंघाई सहयोग संगठन (SCO Summit) में भारत- चीन और रूस की घनिष्ठ मित्रता से अमेरिका का बौखलाना तय माना जा रहा था। और हुआ भी ऐसा ही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार नवारो का यह बयान इसी चिढ़ को दिखा रहा है। भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने पर भी अमेरिका चिढ़ा हुआ है।

