झारसुगुड़ा में पर्शियन बिल्लियों की तस्करी का भंडाफोड़,मुंबई से कोलकाता ले जा रहे थे तस्कर, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से पकड़ी गईं 20 पर्शियन बिल्लियां,जांच जारी

Odisha News: ओडिशा के झारसुगुड़ा ज़िले के ब्रजराजनगर रेलवे स्टेशन पर सोमवार को रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की। मुंबई-शालीमार एक्सप्रेस से सफर कर रहे एक दंपत्ति के पास से 20 पर्शियन नस्ल की बिल्लियाँ बरामद की गईं। शुरुआती जांच में इनके अवैध रूप से कोलकाता ले जाए जाने की बात सामने आई है।सूत्रों के अनुसार, ट्रेन के ब्रजराजनगर स्टेशन पर रुकने के दौरान आरपीएफ टीम को एक दंपत्ति पर शक हुआ। तलाशी में सामने आया कि मुंबई निवासी अमीन सैयद, अपनी पत्नी और छोटे बच्चे के साथ यात्रा कर रहा था। उनके पास रखी अलग-अलग टोकरी में पर्शियन बिल्लियाँ पाई गईं। इनमें बड़ी और छोटी उम्र की कई बिल्लियाँ शामिल थीं।

Published: August 19, 2025 10:03:00 IST

अक्षय महाराणा की रिपोर्ट, Odisha News: ओडिशा के झारसुगुड़ा ज़िले के ब्रजराजनगर रेलवे स्टेशन पर सोमवार को रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की। मुंबई-शालीमार एक्सप्रेस से सफर कर रहे एक दंपत्ति के पास से 20 पर्शियन नस्ल की बिल्लियाँ बरामद की गईं। शुरुआती जांच में इनके अवैध रूप से कोलकाता ले जाए जाने की बात सामने आई है।सूत्रों के अनुसार, ट्रेन के ब्रजराजनगर स्टेशन पर रुकने के दौरान आरपीएफ टीम को एक दंपत्ति पर शक हुआ। तलाशी में सामने आया कि मुंबई निवासी अमीन सैयद, अपनी पत्नी और छोटे बच्चे के साथ यात्रा कर रहा था। उनके पास रखी अलग-अलग टोकरी में पर्शियन बिल्लियाँ पाई गईं। इनमें बड़ी और छोटी उम्र की कई बिल्लियाँ शामिल थीं।

जांच से पता चला

जांच से पता चला कि इन बिल्लियों को कोलकाता के सांत्रागाछी क्षेत्र के एक फार्महाउस में बेचे जाने की योजना थी। यह नस्ल काफी महंगी और लोकप्रिय मानी जाती है, इसलिए इनकी तस्करी बड़े पैमाने पर की जाती है। पकड़ी गई बिल्लियों की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें लापरवाही से लंबी यात्रा कराई जा रही थी। उनके पास न तो कोई वैध कागजात थे और न ही परिवहन की उचित अनुमति।

कार्रवाई जारी

RPF ने सभी बिल्लियों को जब्त कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत दंपत्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। बिल्लियों की स्वास्थ्य जांच के लिए पशु चिकित्सकों की टीम भी मौके पर पहुंची और आवश्यक उपचार दिया गया। रेलवे सुरक्षा बल का कहना है कि दुर्लभ पालतू जानवरों की अवैध ढुलाई लगातार बढ़ रही है। इस बार उनकी चौकसी से 20 बिल्लियों को सही समय पर बचाया जा सका। फिलहाल दंपत्ति से पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि इनके पीछे और कौन लोग शामिल हैं।

