Periods Rules: पीरियड्स में मंदिर जाना चाहिए या नहीं? जानिए धार्मिक दृष्टिकोण और मान्यताएं

Periods Rules: मासिक धर्म को लेकर हिंदू धर्म में लंबे समय से कई परंपराएं चली आ रही हैं. कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के मुताबिक, पीरियड्स के दौरान महिलाओं को मंदिर नहीं जाना चाहिए और पूजा-पाठ से भी दूरी बनाए रखनी चाहिए. आज भी बड़ी संख्या में महिलाएं इन मान्यताओं का पालन करती हैं.

पारंपरिक सोच को समझना भी जरूरी

हालांकि, इन नियमों को केवल नकारात्मक दृष्टिकोण से देखने के बजाय इनके पीछे की सामाजिक और पारंपरिक सोच को समझना भी जरूरी है. माना जाता है कि पुराने समय में महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान आराम देने के उद्देश्य से ऐसे नियम बनाए गए थे. उस दौर में महिलाएं घर के लगभग सभी कामों की जिम्मेदारी संभालती थीं और सुबह से लेकर देर रात तक लगातार कार्य करती थीं. ऐसे में मासिक धर्म के दौरान मिलने वाला यह विराम उनके स्वास्थ्य और आराम के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था.

क्यों बनाए गए थे ये नियम?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मासिक धर्म के दौरान महिला का शरीर अपेक्षाकृत कमजोर हो जाता है. इसलिए उसे शारीरिक और मानसिक विश्राम की आवश्यकता होती है. इसी कारण कई परंपराओं में महिलाओं को कुछ दिनों तक घरेलू और धार्मिक कार्यों से दूर रहने की सलाह दी गई. मान्यता है कि चौथे दिन स्नान करने के बाद महिला सामान्य दिनचर्या में लौट सकती है और रसोई या अन्य घरेलू कार्य कर सकती है. वहीं धार्मिक कार्यों और पूजा-पाठ में शामिल होने के लिए पांचवें दिन को उपयुक्त माना गया है. धार्मिक ग्रंथों में भी शुद्धता के साथ दैनिक जीवन में वापस लौटने का उल्लेख मिलता है.

पीरियड्स के दौरान किन बातों का ध्यान रखने की दी जाती है सलाह?

कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के अनुसार, पारंपरिक मान्यताओं के तहत महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान कुछ कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है.

मंदिर जाने से बचें

धार्मिक मान्यता के अनुसार पीरियड्स के दौरान मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए. कई परंपराओं में इसे धार्मिक शुद्धता से जोड़ा जाता है. हालांकि वर्तमान समय में कई लोग इसे अपनी व्यक्तिगत आस्था और सुविधा के अनुसार मानते हैं.

पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों से दूरी

माना जाता है कि मासिक धर्म के दौरान नियमित पूजा-पाठ, धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति स्पर्श करने से बचना चाहिए. परंपरागत मान्यताओं में इसे धार्मिक नियमों का हिस्सा माना गया है.

भगवान का भोग या प्रसाद न बनाना

कुछ परिवारों और धार्मिक परंपराओं में पीरियड्स के दौरान भगवान के लिए भोग या प्रसाद तैयार न करने की सलाह दी जाती है. हालांकि इसका पालन अलग-अलग परिवारों की परंपराओं के अनुसार भिन्न हो सकता है.

धार्मिक वस्तुओं को स्पर्श करने से बचना

पारंपरिक मान्यता के अनुसार मासिक धर्म के दौरान मूर्ति, पूजा की थाली, धार्मिक ग्रंथ और अन्य पवित्र वस्तुओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए. इसे धार्मिक शुद्धता से जुड़ी परंपरागत सोच का हिस्सा माना जाता है.

समय के साथ बदल रही है सोच

वर्तमान समय में मासिक धर्म से जुड़ी इन परंपराओं को लेकर अलग-अलग मत देखने को मिलते हैं. कई लोग इन्हें धार्मिक आस्था का विषय मानते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हें महिलाओं को आराम देने की सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखते हैं. समाज के एक वर्ग का मानना है कि हर महिला की शारीरिक स्थिति, स्वास्थ्य, जीवनशैली और व्यक्तिगत सोच अलग होती है. ऐसे में उसे यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपनी आस्था और सुविधा के अनुसार निर्णय ले सके.

परंपरा और व्यक्तिगत निर्णय दोनों का सम्मान जरूरी

मासिक धर्म से जुड़े धार्मिक नियमों को लेकर समाज में विभिन्न विचार मौजूद हैं. ऐसे में जरूरी है कि इन परंपराओं को सम्मान और समझदारी के साथ देखा जाए. किसी भी मान्यता का पालन करना या न करना व्यक्ति की आस्था, परिस्थितियों और सोच पर निर्भर करता है. दूसरों की भावनाओं और विचारों का सम्मान करते हुए सही निर्णय सोच-समझकर लेना ही बेहतर माना जाता है.