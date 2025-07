‘इन्हें कपड़े उतारकर पीटना जरूरी…’ तेलंगाना CM ने दिया विवादित बयान, विपक्ष हुआ हमलावर, बढ़ सकती है कांग्रेस की मुश्किलें

CM Revanth reddy Controversial Statement : तेलंगाना के सीएम ए रेवंत रेड्डी एक बार फिर अपने बयान को लेकर निशाने पर आ गए हैं। दरअसल शुक्रवार को रेस्टोरेंट ने इंदिरा कैंटीन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद तेलंगाना के सीएम ने कहा कि अन्नपूर्णा कैंटीन का नाम बदलकर इंदिरा कैंटीन करने का विरोध करने वाले मूर्ख हैं। तुलना न करें। सीएम ने आगे कहा कि ये लोग पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की महानता को तब तक नहीं समझ पाएंगे, जब तक इन्हें नंगा करके पीटा न जाए। अब सीएम रेवंत रेड्डी के इस बयान के बाद हंगामा मच गया है। बीजेपी भी इस मुद्दे पर आक्रामक हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष रामचंद्र राव ने सीएम रेड्डी के बयान का विरोध किया है।

रेवंत रेड्डी ने कहा था कि इंदिरा गांधी द्वारा शुरू किए गए कल्याण और विकास से गरीबों का जीवन उज्ज्वल हो रहा है और इसीलिए हम इंदिरा गांधी के नाम पर कल्याणकारी योजनाएं बना रहे हैं। हमने हैदराबाद में गरीबों को 5 रुपये में भोजन और यहां तक ​​कि नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए कैंटीन का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर रखा है। इन मूर्ख लोगों ने कैंटीन का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर रखने का विरोध किया। जब तक उन्हें नंगा करके पीटा नहीं जाएगा, तब तक वे इंदिरा गांधी की महानता को नहीं समझेंगे।

सीएम रेड्डी के इस बयान के बाद विपक्ष उनपर हमलावर हो गया है। बीजेपी के अलावा केटीआर ने सीएम के बयान पर आपत्ति जताई है। केटीआर ने राहुल गांधी पर भी तंज कसते हुए कहा कि वो संविधान और नीतियों की बात करते हैं, जबकि उनके मुख्य मंत्री को भाषा की तमीज नहीं है।

Indecent remarks against BRS Women Corporators by CM Revanth for protest on changing Rs.5 Annapurna Canteen to Indira Gandhi Canteen…

CM Revanth warned of beating up and stripping those who have protested against Indira Gandhi Canteen… pic.twitter.com/TB76ph2leS

— Dr.Krishank (@Krishank_BRS) July 4, 2025