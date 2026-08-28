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सोनिया गांधी अपनी किताब में ऐसा क्या धमाका करने वाली थी? मच सकता था भारतीय राजनीति में बवाल

Sonia Gandhis Memoir Belonging: 'बिऑन्गिंग: अ जर्नी ऑफ़ लव' (Belonging: A Journey of Love) में युद्ध के बाद के इटली से भारत तक सोनिया गांधी के सफ़र, राजीव गांधी से उनकी शादी और नेहरू-गांधी परिवार के साथ उनकी ज़िंदगी की कहानी है.

By: JP Yadav | Published: August 28, 2026 10:41:17 AM IST

सोनिया गांधी अपनी किताब में ऐसा क्या धमाका करने वाली थी? मच सकता था भारतीय राजनीति में बवाल
सोनिया गांधी अपनी किताब में ऐसा क्या धमाका करने वाली थी? मच सकता था भारतीय राजनीति में बवाल


Sonia Gandhis Memoir Belonging: पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया (PRHI) ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की बहुप्रतीक्षित आत्मकथा ‘बिऑन्गिंग: अ जर्नी ऑफ़ लव’ को भारत में पब्लिश नहीं करने का फैसला किया है. ‘बिऑन्गिंग: अ जर्नी ऑफ़ लव’ के इस साल के आखिर में बाज़ार में आने की उम्मीद है.  ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट के अनुसार, यह फैसला पांडुलिपि (मैन्युस्क्रिप्ट) के एक हिस्से में पब्लिशर द्वारा मांगे गए संपादकीय बदलावों और हटाए जाने वाले अंशों पर असहमति के बाद लिया गया है, जिन पर सोनिया गांधी सहमत नहीं थीं.

इस आत्मकथा को 10 नवंबर, 2026 को पेंगुइन रैंडम हाउस की एक शाखा अल्फ्रेड ए नॉफ़ (Alfred A Knopf) के ज़रिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिलीज़ किया जाना था. अल्फ्रेड ए नॉफ़ ने पहले इसकी शुरुआती 1 लाख कॉपियां छापने की घोषणा की है.  पेंगुइन इंडिया के इस दौड़ से बाहर होने के बाद कई पब्लिशर इस किताब में दिलचस्पी दिखा रहे हैं. खबरों के अनुसार, हार्परकॉलिन्स (HarperCollins) भारत में इस आत्मकथा को पब्लिश और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए समझौते को अंतिम रूप देने के करीब है.

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आत्मकथा: सोनिया गांधी का सबसे निजी वृत्तांत

‘बिऑन्गिंग: अ जर्नी ऑफ़ लव’ में युद्ध के बाद के इटली में सोनिया गांधी के बचपन से लेकर भारत आने और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से उनकी शादी तक के सफर का जिक्र होने की उम्मीद है. इस किताब में उनके जीवन की कुछ प्रमुख दुखद घटनाओं, जैसे संजय गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की मौत का भी जिक्र होने की उम्मीद है. इसमें उनके सार्वजनिक जीवन में आने और भारत के सबसे प्रमुख राजनीतिक परिवारों में से एक के केंद्र में बिताए उनके सालों का जिक्र भी हो सकता है. इस किताब में 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस (UPA) के सत्ता में आने पर प्रधानमंत्री न बनने के उनके फैसले के बारे में भी बात किए जाने की उम्मीद है. 

पब्लिशर की घोषणा में सोनिया गांधी ने कहा कि मेरे परिवार के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन बहुत कम कहानियां उनके इरादों, उनके कामों और यहां तक कि उनकी मानवीय कमियों की सच्चाई तक पहुंच पाई हैं. मेरी कहानी पाठकों को उन सामाजिक और राजनीतिक बदलावों का एक अनोखा नज़रिया भी देती है जिन्हें मैंने छह दशकों तक देखा है. उन्होंने यह भी माना है कि संस्मरण लिखने के लिए उन्हें उस निजता से बाहर निकलना पड़ा जिसे उन्होंने दशकों से बनाए रखा था.

राहुल गांधी का कहना है कि संस्मरण परिवार की कहानी बताएगा

यह बात राहुल गांधी द्वारा अपने पिता राजीव गांधी की 82वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए अपनी मां के संस्मरण के बारे में बात करने के कुछ दिनों बाद सामने आई है. X पर राहुल गांधी ने सोनिया गांधी को ममा कहकर संबोधित किया और 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद के सालों को याद किया.

उन्होंने लिखा है कि जिस दिन पापा चले गए तब से मैंने आपको ज़िंदगी की हर मुश्किल का सामना कभी न खत्म होने वाले साहस और गरिमा के साथ करते देखा है। सिर्फ़ प्रियंका और मुझे ही सच में पता है कि आपने किन हालात का सामना किया है. पापा के बाद आपकी जिंदगी कितनी मुश्किल थी.

राहुल ने किया सोनिया और राहुल के रिश्तों को जिक्र

राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें गर्व है कि सोनिया गांधी ने अपनी कहानी उन लाखों लोगों के साथ साझा करने का फैसला किया है जिन्होंने उन्हें फ़ॉलो किया और उनका समर्थन किया. उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि आप जैसी निजता पसंद करने वाली महिला के लिए दुनिया को अपनी खूबसूरत कहानी बताना कितना मुश्किल था. उन्होंने साथ ही कहा कि वह कल्पना कर सकते हैं कि राजीव गांधी मुस्कुरा रहे होंगे और गर्व के साथ अपनी खूबसूरत सोनिया को देख रहे होंगे. 

पेंगुइन इंडिया की किताबों से जुड़े विवाद

इस साल की शुरुआत में, पब्लिशर ने कहा था कि उसने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे के संस्मरण फोर स्टार्स ऑफ़ डेस्टिनी को छापा नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने संसद में किताब की एक कॉपी दिखाई थी.  

Tags: Sonia Gandhi
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