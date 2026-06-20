20 साल, 128 गवाह और लंबी सुनवाई… पवनराजे निंबालकर हत्याकांड में पद्मसिंह पाटिल समेत सभी आरोपी बरी

Pawanraje Nimbalkar Murder Case: महाराष्ट्र कांग्रेस लीडर पवनराजे निंबालकर के 2006 के मर्डर केस में मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. इसमें पूर्व मंत्री पद्मसिंह पाटिल समेत कुल 9 लोगों के नाम शामिल हैं.

कोर्ट ने माना कि प्रॉसिक्यूशन आरोपों को साबित करने के लिए काफ़ी सबूत पेश करने में नाकाम रहा. गवाह की माफ़ी को भी सही नहीं माना गया. ऐसे में चलिए विस्तार से पूरे मामले पर नजर डाले और यह भी जानें की इस केस के दौरान क्या-क्या हुआ.

कौन थे पवनराजे निंबालकर?

पवनराजे निंबालकर उस्मानाबाद जिले के एक जाने-माने कांग्रेस नेता थे. वह एक पॉपुलर पॉलिटिकल हस्ती के तौर पर उभरे थे और उन्हें इलाके में सीनियर NCP नेता पद्मसिंह पाटिल के दबदबे को चुनौती देने वाले के तौर पर देखा जा रहा था.

कैसे हुई थी पवनराजे निंबालकर की मौत?

वह दिन 3 जून 2006 का था जब 41 साल के निंबालकर और उनके ड्राइवर समद काजी मुंबई से उस्मानाबाद (आज का धाराशिव) जा रहे थे, जब नवी मुंबई के कलंबोली में दो हिटमैन ने उनकी कार रोकी और गोली चला दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. निंबालकर के कज़िन और NCP के पूर्व MP पदमसिंह पाटिल, जो अब 86 साल के हैं, उन लोगों में शामिल थे जिन पर मर्डर का ट्रायल चला.

पवनराजे निंबालकर की हत्या में किन लोगों का नाम शामिल था

पाटिल, के अलावा इस केस के दूसरे आरोपियों में लातूर के बिज़नेसमैन सतीश मंडाडे, BJP के पूर्व कॉर्पोरेटर और रिटायर्ड स्टेट एक्साइज़ इंस्पेक्टर मोहन शुक्ला, पारसमल जैन, पूर्व एक्साइज़ इंस्पेक्टर शशिकांत कुलकर्णी, BSP वर्कर कैलाश यादव और कथित शूटर दिनेश तिवारी, पिंटू सिंह और छोटे पांडे शामिल थे.

जैन ने शुरू में निंबालकर को मारने के लिए शुक्ला और मंडाडे से 30 लाख रुपये का कॉन्ट्रैक्ट लिया था. बाद में उसे माफ़ी दे दी गई और वह दूसरे आरोपियों के खिलाफ़ सरकारी गवाह बन गया.

CBI जांच में क्या हुआ?

नवी मुंबई पुलिस की शुरुआती जांच से नाखुश, निंबालकर के परिवार ने एक इंडिपेंडेंट जांच की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था. कोर्ट के दखल के बाद, जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को ट्रांसफर कर दी गई. 2009 में, CBI ने पद्मसिंह पाटिल को हत्या का मुख्य आरोपी और कथित साज़िशकर्ता बताते हुए एक चार्जशीट फाइल की.

CBI के मुताबिक, साज़िश राजनीतिक दुश्मनी की वजह से हुई थी. जांच करने वालों ने आरोप लगाया कि पाटिल का मानना ​​था कि निंबालकर की बढ़ती लोकप्रियता उस्मानाबाद जिले में उनके राजनीतिक असर के लिए खतरा है और उन्हें खत्म करने के लिए 30 लाख रुपये का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था. उन्होंने यह भी कहा कि इसका मकसद निंबालकर का टेरना शुगर फैक्ट्री के मैनेजमेंट का विरोध करना था.

निंबालकर और पाटिल के बीच रिश्ते खराब

ट्रायल के दौरान दर्ज गवाही के मुताबिक, निंबालकर शुरू में पाटिल के सपोर्ट से पॉलिटिकल रूप से आगे बढ़े थे और टेरना शुगर फैक्ट्री और उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जैसे कोऑपरेटिव संस्थानों में पदों पर रहे थे. हालांकि, जैसे-जैसे निंबालकर का पॉलिटिकल असर बढ़ा, दोनों नेताओं के बीच रिश्ते कथित तौर पर खराब होते गए.

निंबालकर के बेटे, शिवसेना (UBT) के MP ओमराजे निंबालकर ने बाद में कोर्ट को बताया कि उनके पिता ने पाटिल के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी क्योंकि दोनों खेमों के बीच रिश्ते खराब हो गए थे.

जून 2009 में पाटिल को किया गया था गिरफ्तार

पाटिल, जो लगातार आरोप से इनकार करते रहे हैं, को जून 2009 में गिरफ्तार किया गया था. अलीबाग की एक सेशन कोर्ट ने उन्हें उसी साल सितंबर में ज़मानत दे दी थी. गौरतलब है कि पद्मसिंह पाटिल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (अजीत पवार गुट) की नेता और राज्य की डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुनेत्रा पवार के बड़े भाई हैं. पाटिल परिवार को धाराशिव जिले के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों में से एक माना जाता है.

एक लंबा ट्रायल

केस का फ़ैसला आने में 20 साल से ज़्यादा लग गए. ट्रायल जुलाई 2011 में शुरू हुआ, जिसके दौरान स्पेशल कोर्ट ने एंटी-करप्शन एक्टिविस्ट अन्ना हज़ारे समेत 128 गवाहों से पूछताछ की. हज़ारे का नाम इस केस में तब सामने आया जब पारसमल जैन ने कबूल किया कि पाटिल ने उसी समय एक्टिविस्ट को खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था. हज़ारे ने पाटिल से धमकियां मिलने के बारे में गवाही दी थी.

ट्रायल एडिशनल सेशन जज सत्यनारायण नवंदर की अध्यक्षता वाली एक स्पेशल CBI कोर्ट में हुआ. इस कार्रवाई में कई डॉक्यूमेंट्री सबूत, गवाहों के बयान और कई सालों तक चली बहस शामिल थी. कोर्ट को पहले पिछले महीने अपना फ़ैसला सुनाना था, लेकिन इसे 16 जून तक के लिए टाल दिया गया. हालांकि, उस दिन जज ने यह कहते हुए मामले को 20 जून तक के लिए टाल दिया कि उन्हें फ़ैसला पूरा करने में दो से तीन दिन और लगेंगे.

CBI हाई कोर्ट में करेगी अपील

CBI ने कहा कि वह इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगी, और कहा कि उसने आरोपियों के खिलाफ बहुत अच्छे सबूत पेश किए हैं. इस फैसले के बाद, राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की. इस बातचीत के बाद अमित शाह ने CBI को इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने के साफ निर्देश दिए हैं.