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बड़ी दाढ़ी, पिचके गाल… चुनावी नतीजों के बीच पवन खेड़ा का बदला लुक, तस्वीर देख नहीं पहचान पाएंगे

Pawan Khera New Look: चुनावी नतीजों के बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बदला हुआ लुक तेजी से वायरल हो रहा है. हर किसी के मन में सवाल है कि आखिर अचानक से पवन खेड़ा ने अपना लुक क्यों बदल लिया. जानें वजह...

By: Ankush Upadhayay | Published: May 4, 2026 11:36:43 AM IST

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बदला लुक!
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बदला लुक!


Pawan Khera New Look: आज यानी 4 मई को पश्चिम बंगाल समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं. इस समय पूरे देश की नजरें चुनावी नतीजों पर टिकी हुई हैं. पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर है. वहीं, असम में शुरुआती रुझानों में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है. इन चुनावी रुझानों के बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बदला हुआ लुक सामने आया है, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

आमतौर पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सजे हुए अंदाज में देखा जाता है, लेकिन इस बार उन्हें बदले हुए लुक में देखा गया. उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ाई हुई है. साथ ही उनके गाल भी थोड़े पिचके हुए दिखाई दे रहे हैं. न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए उनका वीडियो सामने आया है. इसमें साफ देखा जा सकता है कि पवन खेड़ा ने अपने लुक और स्टाइल में बदलाव किया है.

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पवन खेड़ा ने क्यों बदला लुक?

पवन खेड़ा के नए लुक को लेकर हर किसी के मन में सवाल है कि आखिरी उन्होंने इतना बदलाव क्यों किया. न्यूज18 इंडिया के अनुसार, इसको लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से जब सवाल किया गया, तो उन्होंने भावनात्मक जवाब दिया. पवन खेड़ा ने कहा, ‘संघर्ष के दिन थे, संघर्ष जारी है.’ उनका यह जवाब बेहद साधारण लग रहा है, लेकिन उसके पीछे बड़े मायने छिपे हैं. पवन खेड़ा का कहना है कि उनका यह लुक संघर्ष का प्रतीक है. इसकी वजह से उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ाई हुई है.

पवन खेड़ा ने क्या कहा?

न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने चुनावी नतीजों पर बातचीत की. उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि इंतजार करना उचित है. लोकतंत्र जीतेगा. हम अपनी ओर से पूरे आश्वस्त हैं कि जहां हमारी स्थिति मजबूत है, हम वहां जीतेंगे. असम में परिवर्तन की एक लहर है और इंतजार करिए नतीजा जरूर मिलेगा.

कांग्रेस नेता को कोर्ट से मिली राहत

हाल ही में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली है. उनके खिलाफ मानहानी, जालसाजी और आपराधिक साजिशों के आरोप में मामला दर्ज किया गया था. दरअसल, पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा के पास कई विदेशी पासपोर्ट और विदेश में अघोषित संपत्तियां हैं. इसी मामले में पवन खेड़ा के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था, जो अदालत तक पहुंच गया. 7 अप्रैल को असम पुलिस दिल्ली में पवन खेड़ा के घर पहुंची थी, लेकिन वो वहां पर मौजूद नहीं थे. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई को पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी.

Tags: Assam Assembly Election 2026Pawan Kherapawan khera case
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