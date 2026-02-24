Pawan Hans Helicopter Crash: मौत के मुंह से बाहर आए 7 लोग! समुद्र में गिरा हेलीकॉप्टर, अंडमान में टला बड़ा हादसा

Pawan Hans Helicopter Crash: मंगलवार सुबह अंडमान और निकोबार आइलैंड में मायाबंदर के पास एक पवन हंस हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें दो पायलट समेत सात लोग सवार थे. हेलीकॉप्टर ने श्री विजयपुरम से सुबह करीब 8.45 बजे उड़ान भरी थी और सुबह करीब 9.30 बजे मायाबंदर के पास समुद्र में गिर गया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक सीनियर सिविल एविएशन अधिकारी ने कहा, “शुरुआती जांच से पता चला है कि कुछ टेक्निकल खराबी थी, और पायलट ने समुद्र में क्रैश-लैंडिंग की.”

ऐसे बचाई 7 लोगों की जान

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हेलीकॉप्टर में सवार यात्रियों में तीन पुरुष, एक महिला, एक बच्चा और दो पायलट शामिल थे. बचाए गए यात्रियों रजिता देवी और उनके बच्चे कमल चौधरी दास, शिप्रा साहा, और नांबी अम्मा को मायाबंदर के डॉ. आरपी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उन पर नज़र रखी जा रही है और उनका इलाज किया जा रहा है. लोकल अधिकारियों ने कहा कि पायलट भी सुरक्षित हैं. “आज सुबह करीब 9:30 बजे, अंडमान और निकोबार आइलैंड में मायाबंदर के पास एक पवन हंस हेलीकॉप्टर की लैंडिंग में थोड़ी देर की दिक्कत हुई. हेलीकॉप्टर ने पोर्ट ब्लेयर से दो क्रू मेंबर और पांच पैसेंजर के साथ उड़ान भरी थी.

झूठी निकली विदाई की खबर! अरिजीत सिंह से क्यों मिले आमिर खान? यहां जानिए असली वजह!

कैसे हुई घटना ?

सभी को बचा लिया गया है और वो सुरक्षित हैं. किसी के घायल होने की खबर नहीं है,” पवन हंस के एक स्पोक्सपर्सन ने कहा कि “सभी ज़रूरी सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो किए गए, और अथॉरिटीज़ ने क्रू और पैसेंजर की सेफ्टी पक्की की,” मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अथॉरिटीज़ सिचुएशन का असेसमेंट कर रही हैं, और घटना के कारण और हालात के बारे में और डिटेल्स का इंतज़ार है.

Air Ambulance Crash: सात लोगों को लेकर उड़ रही एयर एंबुलेंस क्रैश, रांची में मची अफरा-तफरी; मरीज की भी हुई दर्दनाक मौत