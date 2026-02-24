Home > देश > Pawan Hans Helicopter Crash: मौत के मुंह से बाहर आए 7 लोग! समुद्र में गिरा हेलीकॉप्टर, अंडमान में टला बड़ा हादसा

Pawan Hans Helicopter Crash: मौत के मुंह से बाहर आए 7 लोग! समुद्र में गिरा हेलीकॉप्टर, अंडमान में टला बड़ा हादसा

Pawan Hans Helicopter Crash: मंगलवार सुबह अंडमान और निकोबार आइलैंड में मायाबंदर के पास एक पवन हंस हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें दो पायलट समेत सात लोग सवार थे.

By: Heena Khan | Published: February 24, 2026 1:29:01 PM IST

Pawan Hans Helicopter Crash
Pawan Hans Helicopter Crash


Pawan Hans Helicopter Crash: मंगलवार सुबह अंडमान और निकोबार आइलैंड में मायाबंदर के पास एक पवन हंस हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें दो पायलट समेत सात लोग सवार थे. हेलीकॉप्टर ने श्री विजयपुरम से सुबह करीब 8.45 बजे उड़ान भरी थी और सुबह करीब 9.30 बजे मायाबंदर के पास समुद्र में गिर गया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक सीनियर सिविल एविएशन अधिकारी ने कहा, “शुरुआती जांच से पता चला है कि कुछ टेक्निकल खराबी थी, और पायलट ने समुद्र में क्रैश-लैंडिंग की.”

You Might Be Interested In

ऐसे बचाई 7 लोगों की जान 

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हेलीकॉप्टर में सवार यात्रियों में तीन पुरुष, एक महिला, एक बच्चा और दो पायलट शामिल थे. बचाए गए यात्रियों रजिता देवी और उनके बच्चे कमल चौधरी दास, शिप्रा साहा, और नांबी अम्मा को मायाबंदर के डॉ. आरपी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उन पर नज़र रखी जा रही है और उनका इलाज किया जा रहा है. लोकल अधिकारियों ने कहा कि पायलट भी सुरक्षित हैं. “आज सुबह करीब 9:30 बजे, अंडमान और निकोबार आइलैंड में मायाबंदर के पास एक पवन हंस हेलीकॉप्टर की लैंडिंग में थोड़ी देर की दिक्कत हुई. हेलीकॉप्टर ने पोर्ट ब्लेयर से दो क्रू मेंबर और पांच पैसेंजर के साथ उड़ान भरी थी.

झूठी निकली विदाई की खबर! अरिजीत सिंह से क्यों मिले आमिर खान? यहां जानिए असली वजह!

You Might Be Interested In

कैसे हुई घटना ? 

सभी को बचा लिया गया है और वो सुरक्षित हैं. किसी के घायल होने की खबर नहीं है,” पवन हंस के एक स्पोक्सपर्सन ने कहा कि “सभी ज़रूरी सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो किए गए, और अथॉरिटीज़ ने क्रू और पैसेंजर की सेफ्टी पक्की की,” मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अथॉरिटीज़ सिचुएशन का असेसमेंट कर रही हैं, और घटना के कारण और हालात के बारे में और डिटेल्स का इंतज़ार है.

Air Ambulance Crash: सात लोगों को लेकर उड़ रही एयर एंबुलेंस क्रैश, रांची में मची अफरा-तफरी; मरीज की भी हुई दर्दनाक मौत

You Might Be Interested In
Tags: plane crashplane crash news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन देशों में आज भी बसता है हिंदू धर्म, कितनी...

February 24, 2026

सप्लीमेंट्स नहीं किचन में रखीं ये चीजें देंगी भरपूर प्रोटीन

February 24, 2026

दस्त से हैं परेशान, तो करें ये काम

February 23, 2026

क्या सच में अनार खाने से बढ़ता है हीमोग्लोबिन? जानें...

February 23, 2026

ब्लोटिंग से चाहते हैं छुटकारा? किचन में रखी ये चीजें...

February 23, 2026

इन आदतों से बना लें दूरी वरना हो जाएगा लीवर...

February 22, 2026
Pawan Hans Helicopter Crash: मौत के मुंह से बाहर आए 7 लोग! समुद्र में गिरा हेलीकॉप्टर, अंडमान में टला बड़ा हादसा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Pawan Hans Helicopter Crash: मौत के मुंह से बाहर आए 7 लोग! समुद्र में गिरा हेलीकॉप्टर, अंडमान में टला बड़ा हादसा
Pawan Hans Helicopter Crash: मौत के मुंह से बाहर आए 7 लोग! समुद्र में गिरा हेलीकॉप्टर, अंडमान में टला बड़ा हादसा
Pawan Hans Helicopter Crash: मौत के मुंह से बाहर आए 7 लोग! समुद्र में गिरा हेलीकॉप्टर, अंडमान में टला बड़ा हादसा
Pawan Hans Helicopter Crash: मौत के मुंह से बाहर आए 7 लोग! समुद्र में गिरा हेलीकॉप्टर, अंडमान में टला बड़ा हादसा