Paval Pratap Yadav: प्रवल प्रताप सिंह यादव का क्या है यूपी से कनेक्शन? अब दिल्ली पुलिस ने क्यों किया गिरफ्तार

Praval Pratap Singh Yadav: सुप्रीम कोर्ट में जजों को ज्यूडिश्यिल सर्वेंट (Judicial Servants) कहकर संबोधित करने वाले वकील प्रवल प्रताप सिंह यादव (praval pratap yadav) की मुश्किलें बढ़ गई हैं. आरोपी के कब्जे से आपत्तिजनक शब्दों वाली कई पर्चियां मिली हैं. इसके साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई को अपशब्द भी कहा था. आरोपी प्रवल प्रताप सिंह यादव को उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है. प्रबल प्रताप यादव पर दिल्ली पुलिस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने, जज के ऊपर कागज फेंकने और अदालत में हंगामा करने का आरोप लगाया गया है.

कौन है प्रवल प्रताप सिंह यादव

बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रवल प्रताप सिंह यादव उत्तर प्रदेश के इटावा के रहने वाले एक वकील हैं. दरअसल, प्रवल प्रताप भी यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के गृह क्षेत्र इटावा के रहने वाले हैं. प्रवल प्रताप भरथना तहसील के ग्राम नगला जयलाल भोली का रहने वाला है. भरथना से करीब 5 किमी दूर उसका गांव पड़ता है. आरोपी के पिता के पास सिर्फ ढाई बीघा खेती की जमीन है. परिवार का गुजारा करने के लिए भरथना कस्बा में प्राइवेट दुकान पर भी काम करते हैं. गांव में प्रवल प्रताप को शांत स्वभाव के रूप में जाना जाता है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट में उसके द्वारा किए गए हंगामे को लेकर स्वजन सहित गांव के लोग स्तब्ध हैं. वहीं, पिता का कहना है कि वह कुछ विवादों के चलते मानसिक रूप से परेशान चल रहा है.

नहीं है कोई आपराधिक इतिहास

प्रवल प्रताप यादव का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है. मां कुंती देवी की प्रवल प्रताप से शुक्रवार शाम को छह बजे बात हुई थी जिसमें उसने सोने की बात कहते हुए फोन करने से मना किया था. प्रवल की प्रारंभिक शिक्षा एसएवी इंटर कॉलेज भरथना से हुई. आगे की पढ़ाई उसने सुतियानी स्थित एसएस मेमोरियल कॉलेज से स्नातक व हैंवरा डिग्री कॉलेज से बीएड की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद एलएलबी करने के लिए वह 2 वर्ष पहले लखनऊ विश्वविद्यालय चला गया. फिलहाल एलएलबी की पढ़ाई का एक वर्ष शेष है. 12 मई को उनके ताऊ रविंद्र सिंह यादव के हृदय का ऑपरेशन आगरा में हुआ था तब प्रवल प्रताप साथ में ही था, वहां से वह दिल्ली चला गया था, उसके बाद नहीं आया. प्रवल की गिरफ्तारी दिल्ली से ही हुई है.

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