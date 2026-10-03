Pauri Garhwal Crime: क्या भाई बनेगा सगी बहन के बच्चे का पिता? उत्तराखंड में अनर्थ !

Pauri Garhwal Crime: उत्तराखंड के पौढ़ी गढ़वाल क्षेत्र से इंसानियत के साथ-साथ भाई-बहन के रिश्ते को भी शर्मसार करने का मामला सामने आया है. पौढ़ी गढ़वाल जिले के लैंसडौन क्षेत्र में 20 वर्षीय भाई पर अपनी ही सगी बहन के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है. दुष्कर्म पीड़ित लड़की नाबालिग बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि युवक अपनी सगी बहन को काफी समय से दुष्कर्म का शिकार बना रहा था. इसका खुलासा तब हुआ जब युवती की तबीयत बिगड़ने पर उसे प्राथमिक चिकित्सालय जयहरीखाल ले जाया गया. यहां पर मेडिकल जांच के दौरान डॉक्टर ने बताया लड़की गर्भवती है. इसके बाद परिवार में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस ने मामले को जांच शुरू कर दी है.

घर पर हैवान बन जाता था भाई

लैंसडौन से सटे क्षेत्र में भाई के दुष्कर्म की इस निर्दयी घटना ने सबको चौंका दिया है. यह सबसे चौंकाने वाला तथ्य है कि दुष्कर्म का आरोपी पीड़िता का सगा भाई है. दोनों की उम्र में 2-3 साल का ही अंतर बताया जा रहा है. काफी समय से युवक की अपनी सगी बहन पर नजर थी. जब परिवार के सदस्य घर से बाहर जाते तो युवक अपनी बहन के साथ शारीरिक रिश्ते बनाता था.

कैसे हुआ खुलासा

बताया जा रहा है कि भाई दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद नाबालिग बहन को धमकाता था कि अगर इसके बारे में किसी को बताया कि वह उसे मार डालेगा. यह भी जानकारी सामने आई है कि भाई ने अपनी बहन के आपत्तिजनक फोटो खींची और वीडियो भी बना लिया. इसके बाद वह ब्लैकमेल करके अपनी बहन के साथ संबंध बनाता था. इस बीच लड़की की तबीयत बिगड़ गई. इसके बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर गए.

मेडिकल जांच में चला पता

यहां पर मेडिकल जांच के दौरान नाबालिग लड़की के गर्भवती होने की जानकारी मिली. डॉक्टरों ने पुलिस को मामले की सूचना देने के बाद आरोपी भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में लेकर बाल सुधार केंद्र भेजा जा रहा है. ऐसे में दोनों ही नाबालिग हैं. वहीं, नाबालिग लड़की को नारी निकेतन भेजा गया है.

वहीं, पूछताछ में डॉक्टरों और पुलिस को नाबालिग लड़की ने बताया कि उसका सगा भाई ब्लैकमेल करके और डराकर उसके साथ संबंध बना रहा था. उसने डर की वजह से किसी को भी इस बारे में नहीं बताया. गर्भवती होने पर मामला खुलासा. बताया जा रहा है कि पैरेंट्स से बात करके लड़की का गर्भपात कराया जा सकता है. इसके लिए डॉक्टरों की भी मदद ली जाएगी.