Patna: हम एनडीए में रहेंगे, कहीं जानेवाले नहीं हैं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान

Patna: हम एनडीए में रहेंगे, कहीं जानेवाले नहीं हैं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की खरी-खरी, अटकलें लगानेवाले देखते रह जाएंगे

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 15, 2025 21:37:00 IST

Patna: हम एनडीए में रहेंगे, कहीं जानेवाले नहीं हैं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की खरी-खरी, अटकलें लगानेवाले देखते रह जाएंगे
Patna: हम एनडीए में रहेंगे, कहीं जानेवाले नहीं हैं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की खरी-खरी, अटकलें लगानेवाले देखते रह जाएंगे

पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट 
Patna: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने खुद को लेकर लगाई जा रही सभी अटलकों को खारिज किया है. उन्होंने कहा कि मुझे लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं।किसी में कोई दम नहीं है. अगर हम कुछ बोल रहे हैं, तो उसका मतलब समझना चाहिये, हमने क्या बोला, लेकिन कुछ लोगों को हमारे एनडीए से अलग होने में बहुत दिलचस्पी हैं, तो हम बता देते हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं. हम एनडीए के साथ रहेंगे। कहीं जानेवाले नहीं हैं. हम एनडीए का हिस्सा हैं और पूरी मजबूती के साथ बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे।

चिराग़ अभी भी है सरकार का हिस्सा 

एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान को लेकर एक खबर तेजी से वायरल हो रही थी कि वो एनडीए का साथ छोड़ने जा रहे हैं. इस पर दिल्ली से पटना लौटे चिराग पासवान ने सफाई दी और कहा कि मैंने क्या कहा था, अर्थ का अनर्थ किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि मैं टेक्निकल रूप से बिहार में जो सरकार चल रही है, उसका हिस्सा नहीं हूं, क्योंकि बिहार में मेरी पार्टी का कोई विधायक नहीं है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिहार एनडीए से अलग हो गया हूं।
चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए से मुझे अलग करने को लेकर इतना उत्साह क्यों बना रहता है। इसके बारे में कई बार सोचता हूं। हल्का सा अपका बयान आपको गठबंधन से टूट की वजह बता दे रहा है। मेरा मानना है कि हमारे गठबंधन की मजबूती विपक्षी दलों को परेशान करती है. कांग्रेस, आरजेडी जैसे कई ऐसे दल है, जो चाहते हैं कि 2020 वाली स्थिति फिर से बन जाए। एनडीए से चिराग पासवान अलग हो जाएं, ताकि उनकी राह आसान हो जाए।

NDA में दरार , विपक्ष की है चाल 

विपक्षी ये जानते हैं कि जब तक एनडीए एकजुट है, तब तक बिहार में उनकी वापसी संभव नहीं है इसीलिए वो हर संभव प्रयास करते हैं कि किसी तरह से एनडीए के अंदर दरार पैदा हो।आज मेरा कुछ कहना, उसको किस तरह से प्रस्तुत किया गया है. मैं बार-बार दोहरा रहा हूं. जब तक पीएम नरेंद्र मोदी हैं, तब तक चिराग पासवान का गठबंधन से अलग होना, मेरे सोच में भी नहीं है।
चिराग पासवान ने कहा कि जो आप कहते हैं नहीं हैं, वो किस तरह से सामने आ जाता है।चिराग पासवान ने कहा कि सीटों के बंटवारे की चर्चा शुरू होगी, तब न सीटों पर बात होगी। आप मुझे कोई एक चर्चा दिखा दीजिए, जिसमें सीटों पर बात हुई हो जो सीटों को लेकर गठबंधन के बीच हुई हो। उन्होंने कहा कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये बता देना इतना आसान होता, तो एनडीए के सारे दलों ने अब तक घोषणा कर दी होती. गठबंधन की मर्यादा ये कहती है कि ये तमाम विषय गठबंधन के भीतर पहले तय होंगे, फिर सार्वजनकि चर्चा होगी. 

SIR पर बोले चिराग़ 

इधर, 15 अगस्त को झंडोत्तल के बाद चिराग पासवान ने कहा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष हौवा खड़ा कर रहा है. आनेवाले दिनों में चुनाव आयोग की ओर से ये पूरी सूची साझा की जाए, जिनका नाम कटा है. उन्होंने कहा कि सबको मौका मिलेगा. इसके लिए तीन-तीन बार अपील का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर अंतरिम आदेश दिया है. उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया इसीलिए की गई है, ताकि अगर किसी का वोट दो जगह है. वो ठीक किया जाएगा. विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर सिर्फ राजनीतिक करना चाहता है. 

उन्होंने कहा कि विपक्ष संसद को नहीं चलने दे रहा है. अगर, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हमारे इस सवाल का जवाब दें दें, तो मैं खुद इसको लेकर अपनी सरकार से मांग करूंगा. आखिर जब संसद में एसआईआर के मुद्दे पर बहस होगी, तो इसका जबाव कौन सा मंत्री देगा. किस मंत्रालय के अंतरगत चुनाव आयोग आता है, इसका जबाव दोनों को देना चाहिये. आप क्या चाहते हैं कि चुनाव आयोग लोकसभा में आकर जबाव दे या फिर राज्यसभा में आकर बोले. ये लोग सिर्फ हंगामा कर रहे हैं. अभी तक किसी नेता और दल ने कोई आपत्ति चुनाव आयोग के सामने दर्ज नहीं कराई है. 

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भूमिका है. उन्हें SIR के मुद्दे पर संवेदनशील होकर लोगों को जानकारी देनी चाहिये, लेकिन वो सिर्फ देश के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे नागरिकता देनेवाले कानून वाले कानून को नागरिकता छीननेवाला कानून बता दिया गया. देशभर में माहौल खराब किया गया. बताइये किस मुसलमान की नागरिकता छीनी गयी. लोकसभा चुनाव में कहा था कि अगर तीसरी बार एनडीए सरकार बनेगी, तो आरक्षण छीन लिया जाएगा. आखिर किसका आरक्षण छीना गया है. राहुल गांधी बिहार के लोगों को भ्रमित करने के लिए एक बार फिर बिहार आ रहे हैं, ताकि उनको डरा कर अपने पक्ष में किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा।

Patna: हम एनडीए में रहेंगे, कहीं जानेवाले नहीं हैं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान

Patna: हम एनडीए में रहेंगे, कहीं जानेवाले नहीं हैं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान
Patna: हम एनडीए में रहेंगे, कहीं जानेवाले नहीं हैं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान
Patna: हम एनडीए में रहेंगे, कहीं जानेवाले नहीं हैं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान
Patna: हम एनडीए में रहेंगे, कहीं जानेवाले नहीं हैं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान
