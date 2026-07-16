Home > देश > छाती दबाना और सलवार उतारना दुष्कर्म नहीं तो फिर क्या? कानून में क्या है रेप की परिभाषा? सुन पकड़ लेंगे माथा

छाती दबाना और सलवार उतारना दुष्कर्म नहीं तो फिर क्या? कानून में क्या है रेप की परिभाषा? सुन पकड़ लेंगे माथा

Patna High Court: पटना हाई कोर्ट के एक हालिया फैसले ने देशभर में बहस छेड़ दी है. कोर्ट ने बांका के 2008 के एक मामले में कहा कि महिला की सलवार उतारने की कोशिश और छाती दबाना उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर रेप की कोशिश साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं था.

By: Divyanshi Singh | Published: July 16, 2026 5:29:16 PM IST

क्या है कानून में बलात्कार की परिभाषा?
क्या है कानून में बलात्कार की परिभाषा?


Definition Of Rape: पटना हाई कोर्ट की हाल की एक कानूनी टिप्पणी ने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है, जिससे कानूनी बारीकियां और सामाजिक नजरिए टकराव में आ गए हैं. बांका जिले के एक पुराने मामले में, कोर्ट ने साफ किया कि किसी महिला की सलवार उतारने की कोशिश करना या उसकी छाती दबाना कानूनी तौर पर रेप की कोशिश नहीं मानी जा सकती. फैसला आने के बाद से सोशल मीडिया पर कोर्ट की कड़ी आलोचना हो रही है. लोग इसे बेपरवाह बता रहे हैं और पटना हाई कोर्ट को जमकर ट्रोल कर रहे हैं. आइए रेप की कानूनी परिभाषा जानते हैं.

क्या था पूरा मामला?

यह पूरा विवाद 2008 में बिहार के बांका जिले के अमरपुर में हुई एक घटना से उपजा है. एक लड़की अपने पिता के साथ फोटो खिंचवाने के लिए एक स्टूडियो गई थी. स्टूडियो मालिक ने उसके पिता को बाहर भेज दिया और दरवाजा बंद कर दिया. आरोपी ने अंदर लड़की के साथ मारपीट की, उसकी सलवार उतारने की कोशिश की और उसकी छाती दबाने लगा. हालांकि, जब लड़की ने शोर मचाया, तो वह भाग गया. इस मामले में निचली अदालत से दोषी ठहराए गए एक आदमी की अपील पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि रिकॉर्ड पर कोई साफ सबूत या कार्रवाई नहीं है जिससे रेप की कोशिश के जुर्म को साबित किया जा सके, और इसी आधार पर कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया.

You Might Be Interested In

तो सवाल यह उठता है: अगर किसी महिला की छाती दबाना या उसकी सहमति के बिना उसकी सलवार उतारना रेप की परिभाषा में नहीं आता है, तो फिर रेप की परिभाषा क्या है?

कानून के तहत रेप की परिभाषा क्या है?

इस विवाद के बीच, यह समझना ज़रूरी है कि देश की अदालतें भावनाओं पर नहीं, बल्कि लिखे हुए कानून की परिभाषा पर काम करती हैं. देश के कानून के तहत, इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा 63 के तहत, रेप तब माना जाता है जब कोई पुरुष किसी महिला की सहमति के बिना शरीर के गुप्त अंगों (योनि या गुदा) में पेनेट्रेट करता है. इसके अलावा, किसी महिला के प्राइवेट पार्ट्स में कोई चीज़ या उंगली डालना या उसके प्राइवेट पार्ट्स पर अपना मुंह लगाना भी इसी दायरे में आता है.

कानून की नजर में सहमति क्या है?

भारतीय कानून सहमति के बारे में बहुत डिटेल में बताता है, ताकि यह पक्का हो सके कि किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी न हो. कानून कहता है कि सहमति एक महिला की साफ़, अपनी मर्ज़ी से दी गई हां है, जिस पर डर, लालच या दबाव का कोई असर न हो. अगर कोई महिला डर की वजह से विरोध नहीं कर पाती या रो या चिल्ला नहीं पाती, तो कोर्ट इसे उसकी सहमति नहीं मानता. इसके अलावा, 18 साल से कम उम्र की लड़की, नशे में धुत महिला या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की सहमति कानून की नज़र में पूरी तरह से अमान्य और बेकार मानी जाती है.

Tags: patna high court
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

किन लोगों को नहीं खानी चाहिए अदरक?

July 15, 2026

कैटरीना कैफ की 6 फ्लॉप फिल्में

July 15, 2026

बोन डेंसिटी बढ़ाने के लिए क्या खाएं?

July 15, 2026

90 के दशक में गोविंदा की 8 सुपरहिट फिल्में

July 15, 2026

रवि किशन की 7 हिंदी फिल्में और सीरीज, जो कर...

July 14, 2026

कैटरीना कैफ की 7 सुपरहिट फिल्में

July 14, 2026
छाती दबाना और सलवार उतारना दुष्कर्म नहीं तो फिर क्या? कानून में क्या है रेप की परिभाषा? सुन पकड़ लेंगे माथा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

छाती दबाना और सलवार उतारना दुष्कर्म नहीं तो फिर क्या? कानून में क्या है रेप की परिभाषा? सुन पकड़ लेंगे माथा
छाती दबाना और सलवार उतारना दुष्कर्म नहीं तो फिर क्या? कानून में क्या है रेप की परिभाषा? सुन पकड़ लेंगे माथा
छाती दबाना और सलवार उतारना दुष्कर्म नहीं तो फिर क्या? कानून में क्या है रेप की परिभाषा? सुन पकड़ लेंगे माथा
छाती दबाना और सलवार उतारना दुष्कर्म नहीं तो फिर क्या? कानून में क्या है रेप की परिभाषा? सुन पकड़ लेंगे माथा