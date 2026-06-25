‘यह सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्युमेंट…’,पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं; सरकार के बयान से मची हलचल

Passport: सरकार ने गुरुवार को साफ़ कहा कि पासपोर्ट कभी भी नागरिकता का सबूत नहीं रहा है. साथ ही यह भी साफ किया कि यह फैसला पिछले 12 सालों से बदला नहीं है. सरकार ने पासपोर्ट एक्ट 1967 के सेक्शन 20 और बॉम्बे हाई कोर्ट के 2013 के एक फ़ैसले का ज़िक्र किया. पासपोर्ट एक्ट 1967 के सेक्शन 20 में कहा गया है कि “अगर सरकार को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा करना जरूरी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे किसी भी व्यक्ति को पासपोर्ट जारी कर सकती है या करवा सकती है जो भारत का नागरिक नहीं है.” सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फ़ैसले का भी ज़िक्र किया जिसमें साफ़ किया गया था कि सिर्फ़ पासपोर्ट होने से कोई भारतीय नागरिक नहीं बन जाता.

कपिल सिब्बल ने क्या कहा?

दरअसल राज्यसभा MP कपिल सिब्बल ने बुधवार को सोशल मीडिया पर विदेश मंत्रालय के एक बयान का जिक्र करते हुए पोस्ट किया. कपिल सिब्बल ने लिखा “विदेश मंत्रालय के 24 जून 2026 के बयान के अनुसार, पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, नागरिकता का सबूत नहीं.” तो, कौन सा डॉक्यूमेंट नागरिकता का सबूत है? इस तरह से BLO मेरी नागरिकता पर शक कर सकते हैं और मुझे वोट देने के अधिकार से वंचित कर सकते हैं. नतीजा BJP की जीत होगी. अब सुप्रीम कोर्ट को इस पर टिप्पणी करनी चाहिए.

यह पहली बार है जब विदेश मंत्रालय ने ऐसा बयान दिया है. यह पहले से ही एक नियम है कि पासपोर्ट को नागरिकता का सबूत नहीं माना जा सकता. इसके अलावा यह 13 साल पहले हाई कोर्ट के एक फैसले में समझाया गया था.

कौन है भारत का नागरिक?

सितंबर 2013 के एक फैसले में घुसपैठ के चार आरोपियों को राहत देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड, पासपोर्ट और यहां तक ​​कि जन्म प्रमाण पत्र को भी नागरिकता का सबूत नहीं माना जा सकता. बेंच ने कहा कि अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद हुआ है, तो आप सिर्फ जन्म से भारतीय नागरिक नहीं हैं, जब तक कि आपके माता-पिता में से कम से कम एक भारतीय नागरिक न हो. नागरिकता अधिनियम कहता है कि आपको भारतीय नागरिक माना जाता है यदि आपका जन्म 26 जनवरी 1950 से पहले या बाद में भारत में हुआ हो. हालांकि केवल वे लोग जो 1 जुलाई 1987 के बाद भारत में पैदा हुए हैं, जिनके कम से कम एक माता-पिता भारतीय नागरिक हैं, नागरिकता के लिए योग्य होंगे. इसके अलावा, अगर माता-पिता में से एक भारतीय नागरिक है और दूसरा घुसपैठ करके भारत में आया है, तो नागरिकता नहीं दी जाएगी.

उस केस के दौरान सरकारी वकील स्वप्निल पेडनेकर ने कहा कि बर्थ सर्टिफिकेट यह साबित करता है कि आप भारत में पैदा हुए थे. दूसरे डॉक्यूमेंट भी यह साबित कर सकते हैं कि आप भारत में रह रहे हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट कानूनी तौर पर यह साबित नहीं करते कि आप भारतीय नागरिक हैं. आरोपी के वकीलों ने जवाब दिया कि उनके पास आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट हैं, जो साबित करते हैं कि वे जन्म से भारतीय नागरिक थे. कोर्ट ने साफ किया कि पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट को नागरिकता का सबूत नहीं माना जा सकता.

पासपोर्ट गैर-भारतीयों को भी जारी किए जाते हैं, तो उन्हें नागरिकता का सबूत कैसे माना जा सकता है?अब, पासपोर्ट एक्ट 1967 के अनुसार, यह ट्रैवल डॉक्यूमेंट उन लोगों को भी जारी किया जा सकता है जो भारतीय नागरिक नहीं हैं. इसलिए, यह कहना गलत है कि सरकार ने हाल ही में ऐसा कोई आदेश जारी किया है या पासपोर्ट को नागरिकता के सबूत के तौर पर मानने से मना कर दिया है. सरकारी सूत्रों का कहना है कि पहले से ही यह नियम है कि पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन या पहचान का कोई भी दूसरा सबूत नागरिकता का डॉक्यूमेंट नहीं है.