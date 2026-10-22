Passport Kaise Banaye 2026: कितनी लगेगी फीस, आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज़ समेत जानें पासपोर्ट बनवाने के लिए पूरा प्रोसेस

Passport Kaise Banaye 2026: नेपाल समेत करीब दर्जनभर देश हैं, जहां पर भारतीयों को घूमने-फिरने के मकसद से जाने के लिए किसी प्रकार के पासपोर्ट की जरूरत होती है. वहीं, अगर आप अमेरिका और यूरोप समेत किसी भी देश में जाना चाहते हैं तो पासपोर्ट एक अनिवार्य दस्तावेज है. इस स्टोरी में हम आपको बता रहे हैं कि भारतीय पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन कैसे करें? क्या-क्या दस्तावेज़ तैयार करें, लागू शुल्क का भुगतान कैसे करें, अपॉइंटमेंट बुक करें और पुलिस सत्यापन कैसे पूरा करें?



भारतीय नागरिकों को विदेश यात्रा करने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता होती है. इसके बिना विदेश जाना असंभव है और अनैतिक तरीके से विदेश यात्रा करने पर जेल जाना तय है. विदेश मंत्रालय के अनुसार, ब्लू बुक (पासपोर्ट) पात्र भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा और पहचान दस्तावेज के रूप में कार्य करती है. विदेश मंत्रालय पासपोर्ट सेवा प्रणाली संचालित करता है, जो आवेदकों को फॉर्म जमा करने, शुल्क का भुगतान करने, अपॉइंटमेंट बुक करने और अपने आवेदनों को ऑनलाइन ट्रैक करने की अनुमति देता है. भारत में पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए आपको जो कुछ जानना आवश्यक है, यहां हम आपको बता रहे हैं.

कौन कर सकता है आवदेन?

कोई भी व्यक्ति जो नागरिकता अधिनियम, 1955 के लागू प्रावधानों के तहत भारतीय नागरिक है. वह पासपोर्ट जारी करने के नियमों और किसी भी लागू कानूनी प्रतिबंध के अधीन भारतीय पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता है. परिस्थितियों और भारतीय कानून के प्रावधानों के आधार पर भारतीय नागरिकता जन्म, वंश, पंजीकरण या देशीयकरण के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है. फिर भी किसी व्यक्ति का जन्म कब और कहां हुआ? उनके माता-पिता की नागरिकता की स्थिति और कुछ मामलों में अन्य कानूनी स्थितियों के अनुसार नियम भिन्न-भिन्न होते हैं. भारत में जन्म लेने से हर परिस्थिति में स्वचालित रूप से नागरिकता नहीं मिल जाती है, खासकर 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद पैदा हुए लोगों के लिए.

आवेदकों को उस विशेष पासपोर्ट सेवा की आवश्यकताओं को भी पूरा करना होगा जो वे चाहते हैं. अपने पहले पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले वयस्कों, नाबालिग बच्चों की ओर से आवेदन करने वाले माता-पिता और पुन: जारी करने की मांग करने वाले व्यक्तियों को अपनी पहचान, पता, जन्म तिथि या नागरिकता स्थापित करने के लिए अलग-अलग दस्तावेज़ प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है.

पहली बार आवेदन करने वालों को एक नया आवेदन जमा करना होगा, जबकि मौजूदा पासपोर्ट धारकों को यदि उनका पासपोर्ट समाप्त हो जाता है या उनके व्यक्तिगत विवरण बदल जाते हैं, तो उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता हो सकती है. योग्य नागरिक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://www.passportindia.gov.in/ पर जा सकते हैं।

कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

आवश्यक दस्तावेज़ आवेदन के प्रकार और आवेदक की परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं. सामान्यतः आवश्यक दस्तावेज़ों में शामिल हो सकते हैं.

पते का प्रमाण

जन्मतिथि का प्रमाण

पहचान या अन्य विवरण का समर्थन करने वाले दस्तावेज़.

पुनः जारी करने के लिए आवेदन करते समय मौजूदा पासपोर्ट.

संबंधित श्रेणी के लिए आवश्यक अतिरिक्त दस्तावेज़

आधिकारिक पासपोर्ट सेवा वेबसाइट विभिन्न प्रकार के आवेदनों के लिए निर्देश और दस्तावेज़-सलाहकार जानकारी प्रदान करती है. आवेदकों को सत्यापन के लिए अनुरोधित मूल दस्तावेजों और निर्देशों में निर्दिष्ट उनकी कई प्रतियों को ले जाना आवश्यक है.

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें और अपॉइंटमेंट कैसे बुक करें

आवेदन पासपोर्ट सेवा वेबसाइट पर शुरू होता है

आधिकारिक पोर्टल पर नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करें

साइन इन करें और ताज़ा-पासपोर्ट या पुनः जारी सेवा का चयन करें

अपने व्यक्तिगत और पते के विवरण के साथ आवेदन पत्र पूरा करें

जानकारी सबमिट करने से पहले उसकी सावधानीपूर्वक समीक्षा करें.

उपलब्ध भुगतान सुविधा के माध्यम से लागू शुल्क का भुगतान करें

उपलब्ध पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) पर अपॉइंटमेंट बुक करें.

पीएसके या पीओपीएसके एक अधिकृत केंद्र है जहां पासपोर्ट आवेदक दस्तावेज़ जांच और अन्य आवेदन औपचारिकताओं के लिए नियुक्तियों में भाग लेते हैं. अपॉइंटमेंट की उपलब्धता केंद्र और पोर्टल के माध्यम से दी जाने वाली तारीखों पर निर्भर करती है.

पासपोर्ट की लागत कितनी है?

पासपोर्ट शुल्क सेवा के प्रकार, बुकलेट आकार, वैधता और क्या आवेदक सामान्य या तत्काल प्रक्रिया के लिए अर्हता प्राप्त करता है, पर निर्भर करता है। तत्काल उन योग्य आवेदकों के लिए एक त्वरित सेवा है, जिन्हें तेज़ प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। अतिरिक्त शुल्क लागू हो सकते हैं, और प्रत्येक आवेदन योग्य नहीं होता है. आधिकारिक पासपोर्ट सेवा वेबसाइट के अनुसार, पासपोर्ट आवेदन शुल्क 1 जुलाई, 2026 से संशोधित किया गया था. क्योंकि शुल्क अनुसूची संशोधित की गई थी, आवेदकों को देय राशि की पुष्टि करने के लिए आधिकारिक पासपोर्ट सेवा शुल्क कैलकुलेटर का उपयोग करना चाहिए.