पासपोर्ट नहीं है नागरिकता का प्रमाण! विदेश मंत्रालय ने बताया ई-पासपोर्ट का बड़ा फायदा, जानें क्या बदल रहा है?

India Passport Rules: विदेश यात्रा करने वाले करोड़ों भारतीयों के लिए केंद्र सरकार लगातार पासपोर्ट सेवाओं को आधुनिक और सुरक्षित बनाने में जुटी हुई है. इसी दिशा में चिप-बेस्ड ई-पासपोर्ट को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है.

पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने साफ किया कि पासपोर्ट एक महत्वपूर्ण यात्रा दस्तावेज है, लेकिन इसे नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं माना जा सकता. साथ ही उन्होंने बताया कि नए ई-पासपोर्ट न केवल अधिक सुरक्षित हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय यात्रियों की विश्वसनीयता भी बढ़ाते हैं.

1.47 करोड़ से अधिक ई-पासपोर्ट जारी

अधिकारियों के अनुसार, पिछले साल शुरू किए गए उन्नत ई-पासपोर्ट कार्यक्रम के तहत अब तक 1.47 करोड़ ई-पासपोर्ट जारी किए जा चुके हैं. वर्तमान में जारी किए जा रहे सभी नए पासपोर्ट चिप-बेस्ड तकनीक से लैस हैं. ये कुल जारी पासपोर्टों का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा हैं.

क्या है ई-पासपोर्ट की खासियत?

ई-पासपोर्ट में एक विशेष रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप और एंटीना लगा होता है, जिसमें पासपोर्ट धारक की व्यक्तिगत जानकारी और बायोमेट्रिक डेटा सुरक्षित रूप से संग्रहित रहता है. यह तकनीक दस्तावेजों में छेड़छाड़, नकली पासपोर्ट बनाने और पहचान की धोखाधड़ी जैसी समस्याओं को काफी हद तक कम करती है.

अधिकारियों का कहना है कि ई-पासपोर्ट के कारण विदेशों में इमिग्रेशन प्रक्रिया भी अधिक तेज और भरोसेमंद हो जाती है, क्योंकि इमिग्रेशन अधिकारी चिप में मौजूद जानकारी का आसानी से सत्यापन कर सकते हैं.

डेटा सुरक्षा पर विशेष ध्यान

विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट सेवा परियोजना के तकनीकी साझेदार के रूप में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) काम कर रही है, लेकिन पासपोर्ट धारकों का पूरा डेटा विदेश मंत्रालय के सुरक्षित सर्वरों पर ही संग्रहीत किया जाता है. ई-पासपोर्ट में उपयोग होने वाली चिप्स नासिक स्थित इंडिया सिक्योरिटी प्रेस के माध्यम से प्राप्त की जाती है.

विदेश में रोजगार के लिए बनेगा नया मंच

विदेश मंत्रालय 30 जून और 1 जुलाई को ह्यूमन रिसोर्स मोबिलिटी फोरम का आयोजन भी करने जा रहा है. इस मंच का उद्देश्य विदेशों में रोजगार तलाश रहे भारतीय युवाओं, भर्ती एजेंसियों और विदेशी नियोक्ताओं को एक मंच पर लाना है. इस कार्यक्रम में डेनमार्क, जर्मनी, इटली, जापान और रूस जैसे देशों को विशेष फोकस दिया जाएगा. अधिकारियों ने कहा कि इस पहल से सुरक्षित और कानूनी प्रवासन को बढ़ावा मिलेगा और विदेशों में नौकरी के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी पर भी रोक लगेगी.

वीजा सुविधाओं में भी हुआ विस्तार

विदेश मंत्रालय के अनुसार, साल 2019 की तुलना में अब अधिक देशों ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा नियमों को आसान बनाया है. वर्तमान में 27 देश भारतीयों को वीजा-फ्री एंट्री देते हैं, जबकि 47 देशों में भारतीय नागरिकों को वीजा-ऑन-अराइवल की सुविधा उपलब्ध है. इसके अलावा 66 देश भारतीय पासपोर्ट धारकों को ई-वीजा की सुविधा प्रदान कर रहे हैं.

पासपोर्ट बनवाना हुआ और आसान

अधिकारियों ने बताया कि पासपोर्ट आवेदन की औसत प्रोसेसिंग अविध घटकर अब 5 से 6 दिन रह गई है. साथ ही प्रयास किए जा रहे हैं कि आवेदकों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर 45 मिनट से अधिक इंतजार न करना पड़े. देशभर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या बढ़कर 544 हो चुकी है, जो एक दशक पहले केवल 77 थी. इसके अलावा पुलिस सत्यापन प्रक्रिया को भी और तेज करने की दिशा में काम किया जा रहा है, ताकि आवेदकों को जल्द से जल्द पासपोर्ट मुहाइया कराया जा सके.