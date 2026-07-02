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राहगीरों ने गर्मी से बेहोश महिला की तोड़ी पसलियां, हार्टअटैक समझ कर दिया गलत CPR; अस्पताल में भर्ती

दोनों युवक महिला शिक्षिका को कैलारस अस्पताल में लेकर जाते है, और रास्ते भर उसे CPR देते रहते है. जिस कारण महिला की दोनों पसलियां टूट जाती है, जिसका खुलासा अस्पताल में इलाज के दौरान हुआ. चिकित्सकों के अनुसार महिला की दोनों पसलियां टूट चुकी है.

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: July 2, 2026 5:29:05 PM IST

राहगीरों ने गर्मी से बेहोश महिला की तोड़ी पसलियां, हार्टअटैक समझ कर दिया गलत CPR
राहगीरों ने गर्मी से बेहोश महिला की तोड़ी पसलियां, हार्टअटैक समझ कर दिया गलत CPR


Morena News: किसी की जिंदगी बचाने के लिए डॉक्टर होना ही जरूरी नहीं है. कभी-कभी थोड़ी सी जागरूकता से भी इंसान की जान बच सकती है. ऐसा ही हुआ मुरैना के कैलारस क्षेत्र में. जहां दो ग्रामीण युवकों ने एक महिला की जान बचा ली. सड़क पर स्कूटी से बेसुध होकर गिरी शिक्षिका को देखकर दोनों युवकों ने बिना देर किए सीपीआर देना शुरू कर दिया. लगातार प्रयास के बाद महिला की सांसें लौट आईं और समय रहते उसे नजदीक कैलारस अस्पताल पहुंचाया. 
लेकिन इसमें राहगीरों ने एक गलती कर दी, उन्होनें महिला शिक्षिका को हार्ट अटैक आया जानकर CPR दिया. जिसके कारण महिला की दो पसलियां टूट गई. जानें पूरी खबर….!

स्कूटी चलाते हुए अचानक गिरी शिक्षिका

कैलारस के तिलोजंरी गांव के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ शिक्षिका ललिता पत्नी दिवाकर धाकड़ सोमवार सुबह रोज की तरह स्कूटी से विद्यालय के लिए निकली थीं. नेशनल हाईवे-552 पर भूरावली चौराहे के पास पहुंचते ही अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह स्कूटी सहित सड़क पर गिरकर बेहोश हो गईं. देखते ही देखते मौके पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए. तभी दो युवक सूरज धाकड़ और पवन गुर्जर नामक दो युवक घटनास्थल पर पहुंचकर महिला शिक्षिका को CPR देना शुरु कर देते है. इससे महिला होश में आती तो है, पर भयानक दर्द की शिकायत करती है. जिसके बाद महिला को फौरन नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है. 

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अस्पताल में हुआ खुलासा

गौरतलब है कि, दोनों युवक महिला शिक्षिका को कैलारस अस्पताल में लेकर जाते है, और रास्ते भर उसे CPR देते रहते है. जिस कारण महिला की दोनों पसलियां टूट जाती है, जिसका खुलासा अस्पताल में इलाज के दौरान हुआ. चिकित्सकों के अनुसार महिला की दोनों पसलियां टूट चुकी है. चिकित्सकों ने कहा कि महिला तेज गर्मी के कारण एकदम से बेहोश हो गई. लेकिन युवकों ने समझा कि महिला को हार्ट अटैक आया है, जिस कारण युवक उसे लगातार CPR देते रहे. नतीजा यह हुआ कि अत्याधिक दवाब के कारण महिला की पसलियां टूट गई, जिनका इलाज अभी जारी है.  

क्या है CPR देने का सही तरीका

ऐसे में सीपीआर देना जरूरी है. इसके लिए पीड़ित की छाती के बीच में एक हाथ की हथेली रखें और दूसरे हाथ की अंगुलियों को पहले हाथ में फंसा लें. अपनी कोहनी को सीधा रखें और पीड़ित की छाती को लगभग दो इंच (पांच सेंटीमीटर) गहराई तक तेजी से दबाएं. एक मिनट में 100 से 120 बार छाती इसी तरह दबानी है, यानी लगभग एक सेकंड में दो बार की रफ्तार से.
छाती दबाने के बाद पीड़ित का सिर थोड़ा पीछे करें और ठुड्डी को ऊपर उठाएं. उनकी नाक बंद करें और अपने मुंह से उनके मुंह पर लगभग एक सेकंड के लिए हवा फूंकें ताकि छाती ऊपर उठती दिखे.

Tags: madhya pradesh newsMorena newsWrong Treatment
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