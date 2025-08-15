Home > देश > Delhi News: निजामुद्दीन इलाके में बड़ा हादसा, पत्ते शाह दरगाह के पास बने कमरों की छत और दीवार गिरी…लोगों के दबे होने की आशंका; राहत-बचाव का काम जारी

Humayuns Tomb Collapse: नई दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में हुमायूँ के मकबरे परिसर में स्थित एक दरगाह की छत का एक हिस्सा शुक्रवार को ढह गया, जिसके मलबे में कई लोगों के दबे होने की खबर है।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 15, 2025 18:25:00 IST

मलबे में दबे लोगों को निकाला जा रहा बाहर

शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, शाम लगभग 4:30 बजे एक कॉल आई जिसमें अधिकारियों को घटना की सूचना दी गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा (DFS) सहित आपातकालीन सेवाएँ तुरंत घटनास्थल पर पहुँच गईं।

स्थानीय लोगों ने कई लोगों को बचा लिया, जबकि DFS की टीमों ने मलबे से तीन और लोगों को बाहर निकाला। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। डीएफएस अधिकारियों ने बताया कि आठ से नौ लोगों के फंसे होने की आशंका है और पीटीआई के अनुसार, पाँच दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया।

आवाज सुनी, तो दौड़ते हुए आए…

हुमायूँ के मकबरे में काम करने वाले विशाल कुमार ने पीटीआई को बताया कि तेज़ आवाज़ सुनकर वह घटनास्थल पर पहुँचे। उन्होंने कहा, “जब हमने आवाज़ सुनी, तो मेरे सुपरवाइजर दौड़ते हुए आए। हमने लोगों और प्रशासन को बुलाया। धीरे-धीरे, हमने फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला।”

फिलहाल प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटनास्थल का विस्तृत निरीक्षण किया जा रहा है और बचाव दल मौके पर मौजूद हैं। स्थानीय लोग इस हादसे के पीछे बारिश को कारण बता रहे हैं। उनके अनुसार, छत भी काफी पुरानी थी। हुमायूँ का मकबरा परिसर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और 16वीं शताब्दी के मध्य का मुगलकालीन मकबरा है, जिसे देखने अक्सर दुनिया भर से पर्यटक आते हैं।

