Parliament Special Session 2026: पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज यानी शुक्रवार 27 नवंबर 2026 को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लोकसभा की सीटों में 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. प्रस्ताव के मुताबिक, सीटों की यह नई अधिकतम सीमा साल 2050 तक लागू रहेगी. इसे महिला आरक्षण और परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़कर देखा जा रहा है. सेवा तीर्थ में हुई कैबिनेट की करीब 1 घंटे की बैठक में इस संबंध में संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई. सरकार का यह फैसला 30 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र से ठीक पहले आया है. माना जा रहा है कि इस सत्र में सरकार महिला आरक्षण कानून और परिसीमन से जुड़े संसोधनों को सदन में पेश कर सकती है.

क्या 850 सीटों में महिलाओं को 33% रिज़र्वेशन मिलेगा?

लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव सीधे तौर पर महिला रिज़र्वेशन एक्ट से जुड़ा है. सरकार का मकसद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिज़र्वेशन को और बढ़ाना है. प्रस्तावित बदलावों के तहत, लोकसभा सीटों में बढ़ोतरी से महिलाओं के लिए रिज़र्व सीटों की संख्या भी बढ़ सकती है.

पहले, सरकार ने महिला रिज़र्वेशन लागू करने के लिए डिलिमिटेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया था. हालांकि, संविधान (131वां संशोधन) बिल 17 अप्रैल, 2026 को लोकसभा में ज़रूरी बहुमत हासिल करने में नाकाम रहा. अब, सरकार बदले हुए प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है.

दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंताओं को दूर करने की कोशिशें

दक्षिण भारतीय राज्यों ने लंबे समय से डिलिमिटेशन को लेकर चिंताएं जताई हैं. ऐसी आशंकाएं हैं कि आबादी के आधार पर सीटों को फिर से तय करने से लोकसभा में ज़्यादा आबादी वाले राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है, जबकि दक्षिणी राज्यों के हिस्से पर असर पड़ सकता है. ऐसे में, सभी राज्यों के लिए मौजूदा सीट रेश्यो को बनाए रखते हुए सीटों में 50 फीसदी बढ़ोतरी के फॉर्मूले को इस चिंता को दूर करने की कोशिश माना जा रहा है. इससे राज्यों के बीच रिप्रेजेंटेशन का मौजूदा बैलेंस बनाए रखने में मदद मिल सकती है.

30 नवंबर से शुरू होगा संसद का विशेष सत्र

सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर ली है. लोकसभा 30 नवंबर को और राज्यसभा 2 दिसंबर को बुलाई जाएगी. सदनों के कामकाज के आधार पर, सेशन 3 दिसंबर तक चल सकता है. संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से सदन बुलाने का अनुरोध किया है. उन्होंने विपक्ष से भी ज़रूरी बिलों पर चर्चा में हिस्सा लेने की अपील की है.

इस बीच, कांग्रेस ने सरकार पर डिलिमिटेशन और महिला रिजर्वेशन से जुड़े बिल पास कराने के लिए मेजॉरिटी जुटाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. पार्टी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है. इसके अलावा, INDIA अलायंस के नेता पार्लियामेंट सेशन की स्ट्रैटेजी पर चर्चा करने के लिए शनिवार को मिलेंगे. ऐसे में स्पेशल सेशन में महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन का मुद्दा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बड़े राजनीतिक टकराव की वजह बन सकता है.