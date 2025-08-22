Home > देश > Parliament Security Breach: संसद की सुरक्षा में सेंध, दीवार फांदकर गरुण द्वार तक पहुंचा शख्स

Parliament Security Breach: संसद की सुरक्षा में सेंध, दीवार फांदकर गरुण द्वार तक पहुंचा शख्स

Parliament security breach:संसद की सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया है। सूत्रो के हवाले से खबर है कि एक व्यक्ति पेड़ के सहारे दीवार कूद कर सुबह लगभग 6:30 बजे संसद भवन में घुस गया

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 22, 2025 10:55:00 IST

Parliament security breach
Parliament security breach

Breach in Parliament security:  संसद का मानसून सत्र गुरुवार, 21 अगस्त को संपन्न हुआ। इसके अगले ही दिन, शुक्रवार को संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया। सूत्रों के अनुसार, एक व्यक्ति सुबह करीब 5:50 बजे एक पेड़ के सहारे दीवार फांदकर संसद भवन में घुस गया। जानकारी के अनुसार, वह व्यक्ति रेल भवन की तरफ से दीवार फांदकर नए संसद भवन के गरुड़ द्वार तक पहुँच गया। संसद भवन में मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत आरोपी को पकड़ लिया।

फिलहाल, आरोपी से पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस अधिकारियों के अनुसार, युवक को उस समय पकड़ा गया जब वह संसद की दीवार फांदकर परिसर के अंदर कूदने की कोशिश कर रहा था।

उत्तर प्रदेश का है आरोपी 

संसद की सुरक्षा में सेंध पर दिल्ली पुलिस का एक बयान सामने आया है। पुलिस ने बताया कि आज सुबह करीब 5:50 बजे संसद की चारदीवारी के पास एक व्यक्ति मिला, जो संभवतः उसे फांदने की कोशिश कर रहा था। सतर्क सीआईएसएफ और दिल्ली पुलिस के जवानों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। उसने अपनी पहचान उत्तर प्रदेश निवासी रामा (उम्र करीब 20 वर्ष) के रूप में बताई है। वह मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं लग रहा है। आगे की जाँच जारी है।

सुरक्षा चूक

पिछले साल भी संसद की सुरक्षा में चूक का एक ऐसा ही मामला सामने आया था। लगभग 20 साल का एक युवक संसद की दीवार फांदकर एनेक्सी भवन परिसर में कूद गया था। इस घटना का एक कथित वीडियो भी सामने आया था। इसके बाद, संदिग्ध को सशस्त्र सीआईएसएफ कर्मियों ने पकड़ लिया था। हालाँकि, तलाशी के दौरान उसके पास से कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला।

2023 में भी हुई थी सुरक्षा चूक

इससे पहले वर्ष 2023 में, संसद पर 2001 में हुए आतंकवादी हमले की बरसी पर, सागर शर्मा और मनोरंजन डी. नामक दो लोग शून्यकाल के दौरान लोकसभा कक्ष की दर्शक दीर्घा में कूद गए थे। उन्होंने सिलेंडर जैसे डिब्बों से पीली गैस छोड़ी और नारे भी लगाए। बाद में सांसदों ने उन्हें नियंत्रित किया।

उसी समय, अमोल शिंदे और नीलम आज़ाद संसद परिसर के बाहर रंगीन गैस छोड़ते हुए नारे लगा रहे थे। चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में, महेश कुमावत और ललित झा को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

इस सप्ताह की शुरुआत में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुरक्षा उल्लंघन मामले में आरोपी ललित झा की ज़मानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था।

Nagpur News: डांस बार पर छापा, 25 के खिलाफ कार्रवाई,अर्धनग्न अवस्था में नाच रहीं लड़कियों पर ग्राहक पैसे उड़ा रहे थे कलमना क्षेत्र में पुलिस का…

Weather Update: देश के उत्तर से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक भारी बारिश का अलर्ट, राजस्थान में भी मानसून ने पकड़ी रफ्तार…जाने बाकी राज्यों का हाल?

Tags: Parliament security breach
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बरसात के मौसम में मलेरिया के मच्छरों से बचाव के...

August 22, 2025

छुट्टियों को मजेदार बनाने के लिए घूम आएं दिल्ली–NCR की...

August 22, 2025

खाली पेट तुलसी की पत्तियां खाने के 5 गजब के...

August 22, 2025

खाली पेट दही खाने से क्या होता है?

August 22, 2025

इन 4 लोगों को रोजाना करना चाहिए इलायची का सेवन

August 22, 2025

Sprouts खाने के 5 बड़े नुकसान

August 22, 2025
Parliament Security Breach: संसद की सुरक्षा में सेंध, दीवार फांदकर गरुण द्वार तक पहुंचा शख्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Parliament Security Breach: संसद की सुरक्षा में सेंध, दीवार फांदकर गरुण द्वार तक पहुंचा शख्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Parliament Security Breach: संसद की सुरक्षा में सेंध, दीवार फांदकर गरुण द्वार तक पहुंचा शख्स
Parliament Security Breach: संसद की सुरक्षा में सेंध, दीवार फांदकर गरुण द्वार तक पहुंचा शख्स
Parliament Security Breach: संसद की सुरक्षा में सेंध, दीवार फांदकर गरुण द्वार तक पहुंचा शख्स
Parliament Security Breach: संसद की सुरक्षा में सेंध, दीवार फांदकर गरुण द्वार तक पहुंचा शख्स
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?