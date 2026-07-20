Parliament Monsoon Session: संसद के मॉनसून सत्र की आज से होगी शुरुआत, यहां जानें – क्या है सरकार का एजेंडा?

Parliament Monsoon Session: एक तरफ आज यानी सोमवार (20 जुलाई, 2026) से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक के साथ मार्च करने की तैयारी कर रही है. जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने जगह-जगह बैरिकेडिंग लगा रखी है. संसद के मॉनसून सत्र की बात करें तो सदन में एनडीए महिला आरक्षण बिल से जुड़े अपने अहम परिसीमन बिल (Delimitation Bill) को पास कराने की पूरी कोशिश करेगा.

इससे पहले, इस साल की शुरुआत में बजट सत्र के दौरान 2014 के बाद पहली बार NDA सरकार को संसद में हार का सामना करना पड़ा था. हालांकि, इन तीन महीनों में बहुत कुछ बदल गया है.

विपक्ष हुआ कमजोर

चुनावों में हार, नेताओं के पाला बदलने और अहम गठबंधनों के टूटने से विपक्ष कमजोर हुआ है, जबकि NDA ने अपनी संख्या बढ़ाई है – जिससे सत्र की सबसे बड़ी विधायी लड़ाइयों में से एक मानी जा रही इस लड़ाई से पहले समीकरण बदल गए हैं.

एजेंडा क्या है?

सरकार ने मॉनसून सत्र के लिए कई विधायी एजेंडे तय किए हैं. जिन अहम बिलों पर विचार या जिन्हें पेश किया जाना है, उनमें शामिल हैं:

विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन बिल, 2026

आयकर (संशोधन) बिल, 2026

सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन बिल, 2026

जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) बिल, 2026

राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) बिल, 2026

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) बिल, 2026

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विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन बिल पर होगी तीखी बहस

इनमें से विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन बिल पर सबसे तीखी राजनीतिक बहस होने की उम्मीद है. FCRA संशोधन का मकसद विदेशी फंड लेने और उसके इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना है. हालांकि, केरल विधानसभा चुनावों से पहले यह एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा बन गया है, क्योंकि विपक्षी दलों का आरोप है कि प्रस्तावित बदलावों का ईसाई संगठनों और विदेशी योगदान पाने वाले NGO पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है.

इसके अलावा, सरकार एक अध्यादेश की जगह लेने के लिए आयकर (संशोधन) बिल, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला कानून, जन्म और मृत्यु के देर से पंजीकरण के नियमों को सख्त करने वाले संशोधन, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम कानून में बदलाव, और MSME कानून को आधुनिक बनाने के लिए एक बिल (जिसमें देर से भुगतान, मध्यस्थता फैसलों को लागू करने और व्यापार नियमों को आसान बनाने के लिए तंत्र को मजबूत करना शामिल है) को आगे बढ़ाने की उम्मीद है.

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