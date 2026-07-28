Parliament Monsoon Session: गौरव गोगोई से लेकर अखिलेश यादव तक, संसद में पेपर लीक बिल डिबेट पर नेताओं ने अब तक क्या-क्या कहा?

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि सरकार एग्जाम पेपर लीक मामलों में तेजी से ट्रायल के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएगी. 20 जुलाई को NEET पेपर लीक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पेलेट गन के इस्तेमाल पर विपक्ष के विरोध के बीच मंगलवार को दोपहर 2 बजे तक कार्यवाही स्थगित होने के बाद लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन (गलत तरीकों की रोकथाम) संशोधन बिल पर चर्चा शुरू हो गई है. जानिए विपक्ष के नेताओं ने क्या-क्या कहा.

जितेंद्र सिंह ने कहा- मील का पत्थर कानून

संसद मानसून सत्र में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पब्लिक एग्जामिनेशन (गलत तरीकों की रोकथाम) अमेंडमेंट बिल एक मील का पत्थर है. लोकसभा में जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेपर लीक मामले में संशोधन बिल कानून को और सख्त बनाने के लिए लाया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार एग्जाम पेपर लीक मामलों में तेज़ी से ट्रायल के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार एग्जाम में सुधार की सलाह देने के लिए एक टास्क फोर्स बनाएगी.

गौरव गोगोई ने क्या कहा?

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि NEET लीक स्कैम के 45 में से 44 आरोपी ज़मानत पर रिहा हो गए हैं. उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान AK-47, पेलेट गन का इस्तेमाल क्यों किया गया.

बांसुरी स्वराज ने क्या कहा?