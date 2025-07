Parliament Monsoon Session: पहले दी जन्मदिन की बधाई, फिर लगाई क्लास… Trump की बोली बोल रहे मल्लिकार्जुन खरगे पर जे. पी. नड्डा का बड़ा हमला, विपक्ष के उड़े होश

Parliament Monsoon Session: आज सोमवार (21 जुलाई, 2025) से संसद के मॉनसून सत्र की शुरूआत हो गई है। सत्र के शुरू होते ही विपक्ष ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली।

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के कार्यकारी अध्यक्ष जे. पी. नड्डा ने इस दौरान राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर बड़ा हमला बोला। सबसे पहले तो जे. पी. नड्डा ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और फिर उन पर पलटवार किया।

हंगामे के बीच विपक्ष को निशाने पर लेते हुए नड्डा ने कहा कि, तर्क में अपनी ताकत होती है, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती।” उन्होंने यह टिप्पणी उस समय की जब कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खरगे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और पहलगाम की घटनाओं की बारीकियों पर चर्चा कर रहे थे।

विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए नड्डा ने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के सभी पहलुओं को देश और दुनिया के सामने लाया जाएगा, लेकिन सुरक्षा कारणों से वह सदन में इसके विवरण में नहीं जा सकते। उन्होंने इस ऑपरेशन को आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा और प्रभावी ऑपरेशन बताया। नड्डा ने कहा, “पीएम मोदी के नेतृत्व में ऐसा ऑपरेशन हुआ है जो आज़ादी के बाद कभी नहीं देखा गया।” उन्होंने विपक्ष को यह संदेश भी दिया कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, बशर्ते विपक्ष सार्थक बातचीत के लिए तैयार हो।

VIDEO | Monsoon Session 2025: Speaking in Rajya Sabha, BJP Leader and Union Minister JP Nadda (@JPNadda ) said, “ We will and we want to talk about Operation Sindoor. We will share all the details on this, there should be no message conveying that we don’t want to talk about the… pic.twitter.com/SeexH17ncD

— Press Trust of India (@PTI_News) July 21, 2025