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पीएम से लेकर सीएम तक, क्या 30 दिन की कस्टडी के बाद चली जाएगी कुर्सी? मॉनसून सत्र में पेश हो सकती है JPC रिपोर्ट

JPC Minister Disqualification Bill: केंद्र सरकार इस मॉनसून सेशन में सदन में एक बदला हुआ बिल पेश कर सकती है, जिससे मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री की मेंबरशिप अपने आप खत्म हो जाएगी अगर उन्हें 30 दिन से ज़्यादा हिरासत में रखा जाता है.

By: Shristi S | Published: July 1, 2026 10:12:09 PM IST

मॉनसून सत्र में पेश हो सकती है JPC रिपोर्ट
मॉनसून सत्र में पेश हो सकती है JPC रिपोर्ट


JPC Controversial 130 Amendment Bill: केंद्र सरकार इस मॉनसून सेशन में सदन में एक बदला हुआ बिल पेश कर सकती है, जिससे मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री की मेंबरशिप अपने आप खत्म हो जाएगी अगर उन्हें 30 दिन से ज़्यादा हिरासत में रखा जाता है. इस बारे में बनी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी 17 जुलाई को अपनी मीटिंग में इसकी रिपोर्ट को मंज़ूरी दे सकती है. 

यह संविधान का 130वां अमेंडमेंट बिल है, जिसे पिछले साल अगस्त में होम मिनिस्टर अमित शाह ने पेश किया था. हालांकि, विपक्ष के विरोध के बाद इसे JPC को भेज दिया गया था.  ये बैठक बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी की अध्यक्षता में हुई. सारंगी इस JPC की चेयरमैन हैं.

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JPC की 12 बैठकें हुई

हालांकि, अभी तक इस JPC की 12 बैठकें हुई हैं जिनमें 11 राज्यों के 42 संस्थानों ने हिस्सा लिया और अपनी राय रखी. सूत्रों की माने तो ज्यादातर संस्थानों ने इसके पक्ष में अपनी बात रखी है, जबकि, विपक्षी दलों में से CPI के नेता डी राजा और नेशनल कांफ्रेंस के वरिष्ठ नेता फारुख अब्दुल्लाह ने पत्र लिखकर इसके खिलाफ मत रखा है.

वैसे JPC की ओर से सभी राजनीतिक दलों को बैठक में आमंत्रित किया गया था. अब फिर विपक्षी पार्टियों को दोबारा पत्र लिखकर राय मांगी जा सकती हैं. जहां तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सवाल है तो इसे लेकर पहले ही इन दोनों पार्टियां JPC के सदस्य बनने से इनकार कर चुकी है.

30 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रहना पड़ेगा भारी

इस ऐतिहासिक बिल के तहत, अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, या कोई भी यूनियन/स्टेट मिनिस्टर किसी गंभीर जुर्म के आरोप में गिरफ्तार होता है और लगातार 30 दिनों तक कस्टडी में रहता है, तो उसे 31वें दिन अपने आप पद से हटा दिया जाएगा या इस्तीफा दे दिया हुआ माना जाएगा.

JPC रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश होने के बाद, सरकार इस अमेंडमेंट बिल को पास कराने के लिए पेश करेगी. क्योंकि यह बिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसलिए इसे पार्लियामेंट में पास कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होगी.

Tags: JPC 130 Amendment BillParliament Monsoon Session
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