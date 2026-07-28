‘Justice for Students’ लिखी पट्टी और हाथ में लाठी… पप्पू यादव की संसद में एंट्री बनी सुर्खियां, क्या हैं उनके नए लुक की वजह?

Pappu Yadav Parliament Look: संसद के मॉनसून सत्र के दौरान मंगलवार को सदन की कार्यवाही में पूर्णिया से MP पप्पू यादव ने सबका ध्यान खींचा है. उनके माथे पर मेडिकल प्लास्टर था और वे एक डंडा पकड़े हुए दिखे.

पता चला है कि पप्पू यादव ने स्टूडेंट्स की मांगों का समर्थन करने के लिए पार्लियामेंट में यह नाटकीय एंट्री की. उन्होंने जंतर-मंतर समेत हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स पर बल प्रयोग का विरोध किया.

पप्पू यादव ने क्या कहा?

पार्लियामेंट पहुंचे पप्पू यादव ने कहा स्टूडेंट्स पर ज़ुल्म किया जा रहा है और उनकी आवाज दबाने के लिए बल प्रयोग किया जा रहा है. पप्पू यादव ने कहा भाई, बहुत हिंसा हो रही है. AK-47 जैसी गोलियां चल रही हैं, और लाठीचार्ज हो रहा है. विरोध करने का और क्या तरीका है? हमें समझ नहीं आ रहा कि सरकार भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई कर रही है या छात्रों को पीट रही है.

उन्होंने यह भी कहा कि मिथिला की संस्कृति और सम्मान की निशानी मिथिला पाग का अपमान किया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जो मिथिला पाग पहना है, उससे इस पवित्र परंपरा की गरिमा को ठेस पहुंची है. पप्पू यादव ने कहा कि उनका विरोध बिहार में छात्रों पर हो रहे हमलों और पुलिस कार्रवाई की निशानी है.

सोमवार को चर्चा नहीं हो सकी

सरकार सोमवार को बिल पर चर्चा शुरू करना चाहती थी, लेकिन विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में चलो संसद मार्च और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया. विपक्ष इस मामले पर सरकार से बयान की मांग करता रहा, जिससे बिल पर बहस में बार-बार रुकावटें आईं और देरी हुई.

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सोमवार को सदन की कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी, जिससे सरकार और विपक्ष को अपने मतभेद सुलझाने के लिए तीन घंटे का समय मिला. उन्होंने सदस्यों को याद दिलाया कि बिल पर चर्चा के लिए छह घंटे दिए गए हैं, और जरूरत पड़ने पर और समय दिया जा सकता है.

नया अमेंडमेंट बिल क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को लोकसभा में यह अमेंडमेंट बिल पेश किया. इस बिल का मकसद पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट को और सख्त करना है, जो 2024 में लागू हुआ था. सरकार का कहना है कि यह कानून ऑर्गनाइज़्ड एग्जामिनेशन में गड़बड़ी और पेपर लीक के खिलाफ अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगा.