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Child safety tips: बच्चों को झूठ बोलना सिखा रही है पुलिस! वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

Child safety tips: हरियाणा पुलिस के साइबर एक्सपर्ट ने बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए हैं. बच्चों को सिखाना चाहिए कि वे अजनबियों को घर, परिवार या अपनी निजी जानकारी न दें, किसी के लालच में न आएं और खतरा महसूस होने पर तुरंत आवाज उठाएं. कुछ परिस्थितियों में अपनी सुरक्षा के लिए सीधे सच की बजाय सुरक्षित जवाब देना जरूरी हो सकता है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 13, 2026 5:01:09 PM IST

जनबियों से सुरक्षा के लिए बच्चों को क्या सिखाएं
जनबियों से सुरक्षा के लिए बच्चों को क्या सिखाएं


Child safety tips: माता-पिता अपने बच्चों को बचपन से ही सच बोलने की सीख देते हैं. हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा ईमानदार बने और किसी भी परिस्थिति में झूठ का सहारा न ले. लेकिन सुरक्षा के लिहाज से कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जहां सच बोलना बच्चे को खतरे में डाल सकता है. ऐसे मामलों में बच्चों को अपनी सुरक्षा के लिए समझदारी से जवाब देना सिखाना जरूरी हो जाता है. इसी विषय पर हरियाणा पुलिस के साइबर एक्सपर्ट साहिल खैरवाल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे जरूरी सुरक्षा नियम बताए हैं जो हर बच्चे को पता होने चाहिए. पुलिस का कहना है कि बच्चों को कुछ ऐसे जवाब सिखाने जरूरी हैं जो उन्हें किसी भी अनजान व्यक्ति या संदिग्ध स्थिति में सुरक्षित रखने में मदद कर सकें.

 घर पर अकेले हों तो क्या कहें?

अगर बच्चा घर पर अकेला है और कोई अजनबी दरवाजा खटखटाकर पूछता है कि मम्मी-पापा घर पर हैं या नहीं, तो बच्चे को कभी यह नहीं बताना चाहिए कि वह अकेला है. उसे जवाब देना चाहिए कि मम्मी-पापा घर पर हैं या अभी व्यस्त हैं. इससे सामने वाले व्यक्ति को यह जानकारी नहीं मिलती कि घर में बच्चा अकेला है.

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कोई लिफ्ट देने की कोशिश करे तो क्या करें?

कई बार अजनबी लोग बच्चों को बहाने से लिफ्ट देने की कोशिश करते हैं. ऐसी स्थिति में बच्चे को तुरंत दूरी बनानी चाहिए और जोर से कहना चाहिए कि “मेरे मम्मी-पापा मुझे लेने आ रहे हैं.” साथ ही बच्चे को आवाज उठाने और आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए. अगर कोई अनजान व्यक्ति बच्चे को चॉकलेट, खिलौना, मोबाइल या खाने-पीने की चीज देकर अपने पास बुलाने की कोशिश करे, तो बच्चे को साफ मना करना चाहिए. उसे कहना चाहिए कि उसके माता-पिता पास ही हैं और वह किसी अजनबी से कुछ नहीं लेगा.

 “मम्मी-पापा को मत बताना” जैसी बातों को समझें

पुलिस के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति बच्चे से कहता है कि किसी बात को माता-पिता से छिपाकर रखना है, तो यह एक चेतावनी संकेत हो सकता है. बच्चे को समझाना चाहिए कि चाहे कोई कुछ भी कहे, घर पहुंचकर उसे हर बात अपने माता-पिता को जरूर बतानी है. गलत इरादे रखने वाले लोग अक्सर बच्चों को चुप रहने के लिए कहते हैं. बच्चों को यह भी सिखाना जरूरी है कि वे किसी अजनबी को अपना घर का पता, स्कूल का नाम, मोबाइल नंबर या परिवार से जुड़ी कोई निजी जानकारी न दें. यह जानकारी गलत हाथों में पहुंचकर परेशानी का कारण बन सकती है.

 खो जाएं तो किससे मदद मांगें?

अगर बच्चा कहीं भीड़ में खो जाए तो उसे किसी पुलिसकर्मी, महिला सुरक्षा कर्मी या किसी परिवार के साथ मौजूद महिला से मदद मांगनी चाहिए. बच्चों को यह भी सिखाना चाहिए कि वे किसी अजनबी के साथ अकेले न जाएं.

जबरदस्ती हो तो जोर से चिल्लाएं

अगर कोई व्यक्ति बच्चे को पकड़ने, खींचने या जबरदस्ती कहीं ले जाने की कोशिश करे तो बच्चे को पूरी ताकत से चिल्लाना चाहिए. उसे तुरंत भीड़भाड़ वाली जगह या किसी सुरक्षित स्थान की ओर भागने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आसपास के लोग उसकी मदद कर सकें. बच्चों की सुरक्षा सिर्फ उन्हें अच्छे संस्कार देने से नहीं, बल्कि उन्हें मुश्किल परिस्थितियों में सही फैसला लेना सिखाने से भी जुड़ी होती है. इसलिए माता-पिता को समय-समय पर बच्चों से इन विषयों पर खुलकर बात करनी चाहिए और उन्हें ऐसे सुरक्षा नियम जरूर सिखाने चाहिए जो किसी भी आपात स्थिति में उनके काम आ सकें.

Tags: child safety tipsharyana police advice
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