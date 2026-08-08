Pappu Yadav पर जूता फेंकने वालों पर बरसे फूल, ढोल-नगाड़ों के साथ हुआ भव्य स्वागत

Pappu Yadav: पप्पू यादव का नाम इस समय सुर्ख़ियों में है. दरअसल, बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमला हुआ था. हैरान कर देने वाली बात ये है कि अब, उन आरोपियों का फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया है जिसने पप्पू यादव पर जूतों से हमला किया था. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसे ही वो अपने गाँव पहुंचे. वैसे ही आरोपियों हैप्पी शर्मा और सुमित गिरी का ज़ोरदार स्वागत किया गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पप्पू यादव पर जूता फेंकने के आरोपी हैप्पी शर्मा और सुमित गिरी बुलंदशहर से नैथला हसनपुर गाँव पहुँचे. उनके लिए एक खुली जीप में रोड शो निकाला गया और साथ ही डीजे सिस्टम पर तेज़ संगीत बजाया गया.

खास अंदाज में हुआ स्वागत

जानकारी के मुताबिक नैथला हसनपुर गाँव में सुमित और हैप्पी का ढोल-नगाड़ों और पारंपरिक वाद्ययंत्रों के साथ बेहद खास तरीके से स्वागत किया गया. गाँव के बहुत से लोग उनके स्वागत के लिए मौजूद थे और उन्होंने उन्हें फूलों की माला पहनाई. इतना ही नहीं, जूता फेंकने की घटना के बाद गाँव में यह उनकी पहली यात्रा थी. हर तरफ जश्न का माहौल था.

पप्पू यादव पर चप्पल फेंकने वालों पर फूलों की बारिश हो रही है ऐसे लग रहा है जैसे बॉर्डर से जंग जीतकर लौट रहे हैं pic.twitter.com/SRweomgdom — Gaurav Pandey (@gaurav5pandey) August 8, 2026

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जानिए पूरा मामला

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सांसद पप्पू यादव ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मुद्दे पर संसद परिसर में एक नुक्कड़ नाटक किया था. इस दौरान सांसद पप्पू यादव ने गेरुआ वस्त्र पहने थे और एक साधु का रूप धारण किया था. विभिन्न हिंदू संगठनों और साधुओं ने इस पर नाराज़गी जताई और उन पर साधुओं और सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया. इतना ही नहीं इसके बाद, पप्पू यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके दौरान उन पर हमला हुआ. उन पर जूता फेंका गया. मौके पर मौजूद पुलिस ने एक आरोपी, सुमित गिरी, को पकड़ लिया, जबकि दूसरा आरोपी, हैप्पी शर्मा, भागने में सफल रहा. दिल्ली में दोनों व्यक्तियों के खिलाफ BNS (भारतीय न्याय संहिता) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पप्पू यादव ने मौके पर मिला एक चाकू भी पुलिस को सौंपा.