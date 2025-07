Bihar Chunav: ‘चिराग पासवान और प्रशांत किशोर एक हो चुके हैं’, पप्पू यादव का बड़ा दावा, CM दावेदार को लेकर जो कहा…बिहार की सियासत में आया भूचाल

Bihar Chunav: बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। इस बीच, पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर एक साथ आ गए हैं और अब प्रशांत किशोर को चिराग पासवान के नाम का ऐलान मुख्यमंत्री पद के लिए करना चाहिए।

दरअसल, चिराग पासवान पिछले कुछ समय से बिहार में लगातार हो रही हत्याओं को लेकर अपनी ही सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वह आए दिन राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं, प्रशांत किशोर भी लगातार हो रही हत्याओं को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोल रहे हैं। चिराग के तीखे तेवर लगातार सुर्खियों में हैं।

RJD New Team: बिहार चुनाव से ठीक पहले लालू ने बदल डाली अपनी पूरी टीम, इन नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी, क्या इस बार राजद की नैया पार लगेगी?

राजधानी पटना में पत्रकारों से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री पद के लिए चिराग पासवान के नाम की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों ने हाथ मिला लिया है। सबको पता है कि अगर वह कुछ सीटें भी जीतते हैं, तो यह जेडीयू के साथ-साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी मुसीबत होगी। सांसद ने कहा कि अगर चिराग जी को वहाँ अच्छा नहीं लगता, तो हम उनका स्वागत करेंगे।

#WATCH | Patna, Bihar: Independent MP from Purnia, Pappu Yadav, says, “Chirag Paswan and Prashant Kishor have joined hands. Prashant Kishor should announce Chirag Paswan as the Chief Minister… Everyone knows that if they win even a few seats, it will cause trouble for JDU,… pic.twitter.com/fVHQsqnaDc

— ANI (@ANI) July 27, 2025