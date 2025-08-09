Pappu Yadav on Amit Shah: वोटर लिस्ट गड़बड़ है तो इस्तीफा क्यों नहीं देते? पप्पू यादव ने सीधे भाजपा के चाणक्य पर किया वार, सुन तिलमिला उठे भाजपाई

Pappu Yadav on Amit Shah: पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सीता मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम को चुनावी “कलाबाज़ी” करार देते हुए केंद्र सरकार और गृहमंत्री अमित शाह पर तीखा वार किया। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय ही इन नेताओं को कभी सीता मैया और कभी भगवान राम की याद आती है। पप्पू यादव ने कहा कि देशभर में वोट चोरी की राजनीति हो रही है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में चोरी से चुनाव जीते गए, और उसी तरीके से केंद्र में सरकार चलाई जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब वोटर लिस्ट गड़बड़ है, तो इसी सूची के आधार पर हुए लोकसभा चुनाव में जीते सभी नेता, यहां तक कि प्रधानमंत्री, इस्तीफा क्यों नहीं दे देते।

अमित शाह पर पप्पू यादव ने साधा निशाना

पटना एयरपोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए पप्पू यादव ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने लाखों वोटरों के नाम कटवा दिए हैं। उन्होंने उन्हें आरक्षण, ओबीसी, एससी-एसटी और लोकतंत्र का दुश्मन करार देते हुए आरोप लगाया कि यह लोग सिर्फ राजनीति और वोट के सौदागर हैं। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सीता मैया की मूर्ति लगाई जा रही है, तो वाल्मीकि जी की मूर्ति क्यों नहीं लगाई जा रही?

महाराष्ट्र में हुए चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज तक उपलब्ध नहीं है। राहुल गांधी ने इस पर सवाल उठाए, लेकिन यह जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय और लोकतंत्र पर हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह लोग भगवान को बेचने और गरीबों के वोट चोरी करने में लगे हैं।

ट्रंप को लेकर केंद्र सरकार पर बरसे पप्पू यादव

अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाए जाने के मुद्दे पर पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर वार किया। पप्पू यादव ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर भारी टैरिफ लगाया, लेकिन केंद्र सरकार को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रही, जबकि ट्रंप हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं।