Pappu Yadav: जिसने करा दिए देश के दो टुकड़े, उस ‘जिन्ना’ पर पप्पू यादव ने लुटाया प्यार, राहुल गांधी और तेजस्वी को इशारों-इशारों में दिया बड़ा संकेत

Pappu Yadav: पूर्णिया सांसद के एक बयान ने फिर सनसनी मचा दी है। चुनावी माहौल के बीच समाचार एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू के दौरान पप्पू यादव मोहम्मद अली जिन्ना का बचाव करते नज़र आए। पूर्णिया सांसद ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना का बचाव करते हुए कई तर्क दिए हैं। पप्पू यादव ने बेबाकी से कहा है कि जिन्ना, चाहे कितने भी सही हों या गलत, गाली देने लायक नहीं हैं। इसके अलावा, पूर्णिया सांसद ने इशारों-इशारों में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को एक अहम संकेत दिया है। सांसद पप्पू यादव की कही एक-एक बात सोशल मीडिया पर सुर्खियाँ बटोर रही है।

पूर्णिया सांसद ने उस जिन्ना का बचाव किया है जो कट्टरपंथ की विचारधारा से प्रेरित था और जिसने खून की नदियाँ बहाकर भारत के विभाजन में भूमिका निभाई थी। पप्पू यादव की नज़र में मोहम्मद अली जिन्ना को गाली देना सरासर गलत है। पप्पू यादव संक्षेप में कहते हैं कि “जिन्ना जितना सही या गलत है, उतना गाली देने लायक कोई नहीं है। देश के बंटवारे में अकेले जिन्ना की भूमिका नहीं थी।”

