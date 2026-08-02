Pappu Yadav: चाकू लेकर आया… पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बवाल, कौन है जूता फेंकने वाला? सामने आई आरोपी की पहचान

Attack on Pappu Yadav: बिहार के पूर्णिया के MP राजेश रंजन, जिन्हें पप्पू यादव के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली में अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तभी हंगामा हो गया. राम मंदिर के डोनेशन में गड़बड़ी को लेकर अपने खिलाफ दर्ज FIR के बारे में बयान देते समय, एक अनजान आदमी उनसे भिड़ गया.

पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि उस आदमी ने उन्हें धक्का दिया और चाकू भी लाया. ऐसे में चलिए जानें कि कौन हैं वो आरोपी, जिसने सांसद पप्पू यादव पर हमला किया.

क्या है पूरा मामला?

दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, पप्पू यादव पर एक आदमी ने हमला कर दिया जिसे खुद सांसद ने पकड़ा. उन्होंने आरोप लगाया कि उस आदमी ने उन्हें धमकाया और उन पर जूते भी फेंके. हंगामे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, पप्पू यादव ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के लिए डोनेशन में कथित गड़बड़ियों को दिखाने वाले उनके नाटक के बाद उन्हें जिंदा जलाने की धमकी दी जा रही है.

#WATCH | Delhi | Independent MP from Purnea says, “Could anyone sneak into my house to attack me?… He came to attack me with a knife.” A member of his entourage says, “That person was attacking and yet the Delhi Police was saving him.” https://t.co/0coi9m2uFD pic.twitter.com/XMizVWGHRX — ANI (@ANI) August 2, 2026

नाटक के दौरान, पप्पू यादव ने साधु के भेष में हिस्सा लिया, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कई विपक्षी नेता शामिल हुए. इस नाटक से BJP, हिंदू संगठन और संत नाराज हो गए और वाराणसी में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया. पूर्णिया के MP ने आरोप लगाया कि अब उन्हें गालियां दी जा रही हैं और जान से मारने की धमकी दी जा रही है. उसे मारने वाले को इनाम भी दिया गया है.

आरोपी कौन है?

पप्पू यादव के घर में घुसने वाले आदमी का नाम सुमित है. वह बुलंदशहर का रहने वाला है. सुमित ने पप्पू यादव पर जूता फेंका और उसे तुरंत पकड़ लिया गया. पुलिस अब जांच कर रही है कि उसके पास चाकू था या नहीं. पुलिस के मुताबिक, जब सुमित को उसके आदमियों ने पप्पू यादव को सौंपा, तो उसके पास भी चाकू था. आरोपी के मुताबिक, वह संतों के अपमान से नाराज था.