जंतर-मंतर पर चल रहा था प्रदर्शन, उधर फिर हो गया पेपर लीक, ये दो एग्जाम रद्द

Paper Leak: जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी और छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, मांग है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा. शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग इसलिए हो रही है क्योंकि छात्र सालों की मेहनत के बाद NEET का एग्जाम देते हैं और अंत में वो पेपर लीक हो जाता है. ये केवल NEET के एग्जाम की बात नहीं है, जो छात्र जंतर-मंतर पर पहुंचे हैं, वे NET और एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत अब तक 80 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं. इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है.

पेपर लीक का शक

अधिकारियों के एक आदेश के अनुसार, उत्तराखंड के देहरादून में एक सरकारी यूनिवर्सिटी ने पेपर लीक होने के शक में दो विषयों की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं. जांच में पता चला कि वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी (VMSB-UTU) देहरादून के लिए बाहरी प्रश्न-पत्र बनाने वाले एक व्यक्ति ने कथित तौर पर परीक्षा से पहले ही छात्रों के साथ प्रश्न साझा कर दिए थे.

दोबारा कराए जाएंगे ये पेपर लीक

यूनिवर्सिटी ने ‘मशीन लर्निंग फॉर इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स’ (विषय कोड IOTT004) और ‘इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी’ (विषय कोड ECT043) के लिए दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दिया है. ये परीक्षाएं 2025-26 शैक्षणिक सत्र के लिए ‘इवन-सेमेस्टर’ परीक्षाओं के हिस्से के तौर पर आयोजित की गई थीं. यूनिवर्सिटी के आदेश के अनुसार, यह फैसला ‘मशीन लर्निंग फॉर इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स’ की परीक्षा से जुड़ी एक शिकायत के बाद लिया गया. इसके बाद यूनिवर्सिटी ने वाइस-चांसलर के आदेश पर एक उच्च-स्तरीय जांच समिति का गठन किया, जिसने एक आंतरिक जांच की.

व्हॉट्सएप पर शेयर किया प्रश्न पत्र

आदेश में कहा गया है कि जांच में पाया गया कि बाहरी प्रश्न-पत्र बनाने वाले शिवालिक कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग, देहरादून में असिस्टेंट प्रोफेसर आशीष कुमार गुप्ता ने परीक्षा से पहले संस्थान के आंतरिक पोर्टल और व्हाट्सएप पर छात्रों के साथ वही प्रश्न साझा किए थे. यूनिवर्सिटी ने प्रश्नों के कथित तौर पर साझा किए जाने को अपनी परीक्षा प्रणाली की गोपनीयता, निष्पक्षता और शैक्षणिक मानकों का गंभीर उल्लंघन बताया.

इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का प्रश्न पत्र लीक

जांच में ‘इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी’ के प्रश्न-पत्र में भी इसी तरह की गड़बड़ियों और गोपनीयता के उल्लंघन की प्रबल संभावना पाई गई; यह प्रश्न-पत्र भी गुप्ता ने ही तैयार किया था. यूनिवर्सिटी ने कहा कि “परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता, शुचिता और छात्रों के हित को सर्वोपरि रखते हुए” उसने तत्काल प्रभाव से दोनों परीक्षाएं रद्द कर दी हैं. इन दो विषयों की दोबारा परीक्षाएं अगस्त 2026 के तीसरे सप्ताह में आयोजित की जानी हैं. आदेश में कहा गया है कि विस्तृत डेट-शीट और परीक्षा केंद्र की सूची यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर अलग से जारी की जाएगी.

सात साल तक काम नहीं कर सकेंगे आशीष

यूनिवर्सिटी ने संबद्ध संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे परीक्षा रद्द होने और दोबारा परीक्षा होने के बारे में सभी संबंधित छात्रों को तुरंत सूचित करें ताकि उन्हें तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके. संस्थानों से यह भी कहा गया है कि वे छात्रों के लाभ के लिए इस आदेश को अपनी-अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें. यूनिवर्सिटी ने देहरादून के शिवालिक कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग के असिस्टेंट प्रोफ़ेसर आशीष कुमार गुप्ता को भी तत्काल प्रभाव से सात साल तक यूनिवर्सिटी के लिए परीक्षा से जुड़ा कोई भी काम करने से रोक दिया है.

यूनिवर्सिटी ने दिया निर्देश

यूनिवर्सिटी ने देहरादून के शिवालिक कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग को कड़ी चेतावनी भी दी है क्योंकि कॉलेज संस्थान के स्तर पर उचित निगरानी और नियंत्रण व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रहा. यूनिवर्सिटी ने संस्थान को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करें कि उसके फैकल्टी सदस्य परीक्षा प्रणाली की गोपनीयता और ईमानदारी से जुड़ी ज़रूरतों का सख्ती से पालन करें, ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो.