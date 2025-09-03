Gauravveer Sohal कौन हैं, जिन्होंने पंजाब में रच दिया इतिहास; कांग्रेस को लगा जोर का झटका

Gauravveer Sohal elected Panjab University president: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad) ने पंजाब विश्वविद्यालय परिसर छात्र परिषद (Panjab University Campus Students’ Council) के चुनाव में बुधवार (3 अगस्त, 2025) को इतिहास रच दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी के चुनाव में ABVP के उम्मीदवार गौरव वीर सोहल ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। उन्होंने 2953 वोट लेकर अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। यह पहली बार है जब ABVP के किसी उम्मीदवार ने यूनिवर्सिटी में चुनाव जीता है। यह न केवल ABVP बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि इस जीत का संदेश युवाओं में सकारात्मक जाएगा। जीत के बाद उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं। पंजाब में बाढ़ से पीड़ित लोगों के प्रति मेरी संवेदना है।

युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं गौरव वीर सोहल (Gaurav Veer Sohal popular among the youth)

पंजाब यूनिवर्सिटी के चुनाव में 2953 वोट लेकर जीत जीत हासिल करने वाले गौरव वीर सोहल युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं. इसी लोकप्रियता के चलते उन्होंने यह जीत हासिल की है। चुनाव प्रचार के दौरान गौरव खुद छात्रों के बीच गए और उनकी समस्याओं को ध्यान से सुना और उनका निदान कराने का आश्वासन भी दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने चुनाव में अपने उम्मीदवार गौरव वीर सोहल के पक्ष में जमकर प्रचार किया। इसके लिए डोर टू डोर प्रचार भी किया गया। इतना ही नहीं ABVP से जुड़े सभी दिग्गज नेता और कार्यकर्ता साथ आए और इसका परिणाम जीत के रूप में मिला।

किसे मिला कौन सा पद? (Who got which post)

पंजाब यूनिवर्सिटी के चुनाव में ABVP के उम्मीदवार ने अध्यक्ष पद पर गौरव वीर सोहल चुने गए तो वाइस प्रेसिडेंट पद पर अश्मित सिंह ने 3249 वोट से जीत हासिल की। वहीं, सेक्रेटरी पद अभिषेक डागर को मिला। अभिषेक को 3262 वोट मिले। जॉइंट सेक्रेटरी पद के लिए मोहित मंडेरा ने 3128 वोट के साथ जीत दर्ज की। उन्होंने एनएसयूआई के साथ गठबंधन किया था। इस वजह से उन्होंने अच्छे मतों से जीत हासिल की।

कॉलेजों की क्या रही स्थिति (who won colleges)

कॉलेजों की बात करें तो गुरु गोबिंद सिंह महिला महाविद्यालय की चुनाव में बीकॉम तृतीय वर्ष की भूमि ने अध्यक्ष पद का चुनाव जीता है, जबकि उपाध्यक्ष अकोईजाम जेसिता चुनी गईं तो बीए तृतीय वर्ष की छात्रा हैं। इसी तरह सचिव पर दिव्या जे. मांगैन ने बाजी मारी है, जो बीसीए द्वितीय वर्ष में पढ़ती है। इसके अलावा संयुक्त सचिव पद पर वंशिका को जीत मिली, जो बीएससी प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रही हैं। वहीं, देव समाज कॉलेज फॉर वुमेन में खुशी ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। मेहरचंद महाजन डीएवी कॉलेज सेक्टर 36 के चुनाव में अपराजिता बाली ने अध्यक्ष पद हासिल की है, जो बीए तृतीय वर्ष की छात्रा हैं।

