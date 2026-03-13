Panaji Election Results 2026: पणजी नगर निगम चुनाव 2026, यहां देखें भाजपा, गोवा और कांग्रेस के विजेताओं की सूची

Panaji Municipal Corporation election results 2026: णजी नगर निगम चुनाव में बीजेपी समर्थित पैनल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे शहर में अपने प्रभुत्व को साबित कर दिया। कुल 30 वार्डों में से 27 वार्डों में जीत हासिल कर बीजेपी ने यह साफ कर दिया कि पणजी अब उनका मजबूत गढ़ बन चुका है। विपक्ष के खाते में केवल 3 वार्ड ही आए, जो दर्शाता है कि जनता ने बीजेपी के विकास कार्यों और योजनाओं पर भरोसा जताया है।

चुनाव में बीजेपी का दबदबा

बीते 11 मार्च को सभी 30 वार्डों में शांतिपूर्वक मतदान हुआ। मतदाताओं ने उत्साह दिखाया और 69.07 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। शुक्रवार को श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में वोटों की गिनती संपन्न हुई। बीजेपी गठबंधन की ओर सेअतानासियो ‘बाबुश’ मोंसेरेट ने नेतृत्व किया और सभी 30 वार्डों में अपने उम्मीदवार खड़े किए। विपक्ष की ओर से गोवा कांग्रेस समर्थक और निर्दलीय उम्मीदवारों का संयुक्त मोर्चा अमी पंजेकर के नेतृत्व में चुनाव में उतरा।

वार्डवार विजेताओं की सूची

युतिका जाम्बौलीकर – बीजेपी

– बीजेपी कैरोलिना पीओ – बीजेपी

– बीजेपी मार्गेरिडा फर्नांडिस – बीजेपी

– बीजेपी रोहित मोंसेरेट – बीजेपी

– बीजेपी किशोर शास्त्री – बीजेपी

– बीजेपी लोरेना सिलवेस्टर बेंटो – बीजेपी

– बीजेपी लियोनिद फ़र्टाडो – अमी पंजेकर

– अमी पंजेकर करीना शिरोडकर – बीजेपी

– बीजेपी कबीर फिलिप पिंटो मखीजा – बीजेपी

– बीजेपी प्रसाद अमोनकर – बीजेपी

– बीजेपी तुकाराम चिन्नावर – बीजेपी

– बीजेपी वर्षा हरि – बीजेपी

– बीजेपी उदय वामन मडकईकर – बीजेपी

– बीजेपी प्रजोत संतोष वैगनकर – बीजेपी

– बीजेपी शायनी चोपडेक र – बीजेपी

र – बीजेपी अस्मिता केरकर – बीजेपी

– बीजेपी जैक अजीत सुखीजा – अमी पंजेकर

– अमी पंजेकर कृष्ण रामदास शिरोडकर – बीजेपी

– बीजेपी निकिता नाइक – बीजेपी

– बीजेपी शुभम – बीजेपी

– बीजेपी मनीषा मानेरकर – बीजेपी

– बीजेपी दीक्षा मेनकर – बीजेपी

– बीजेपी विद्या सतीश गडकर – बीजेपी

– बीजेपी करण यतिन पारेख – बीजेपी

– बीजेपी कीर्ति साखलकर – बीजेपी

– बीजेपी वसंत अग्रशिकर – बीजेपी

– बीजेपी विट्ठल चोपडेकर – बीजेपी

– बीजेपी रूपेश रवीन्द्र हालारंकर – बीजेपी

– बीजेपी लिबराटा मेंडेस ई अचारी – अमी पंजेकर

– अमी पंजेकर सिल्वेस्ट्रे फर्नांडिस – बीजेपी

विपक्ष का संयुक्त मोर्चा रहा कमजोर

विपक्ष ने कांग्रेस समर्थक और निर्दलीय उम्मीदवारों को मिलाकर गठबंधन बनाया, जिसमें उत्पल पर्रिकर जैसे नेता शामिल थे। लेकिन परिणाम ने दिखा दिया कि बीजेपी की रणनीति और जनसमर्थन विपक्ष के मुकाबले कहीं मजबूत रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि बीजेपी की जीत का कारण स्थानीय विकास योजनाओं, मजबूत संगठन और जनता से बेहतर संपर्क रहा। इस चुनाव में पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के माध्यम से नगर निगम में पकड़ मजबूत कर दी। बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत से ना केवल पार्टी का दबदबा बढ़ा है, बल्कि नगर निगम में आगामी विकास और प्रशासन में भी उनका प्रभाव तय हो गया है।