PAN Card Correction:  क्या आपका पेन कार्ड भी खतरे में है? 1 अप्रैल से बदलने वाला है नियम, जान लें नया अपडेट

PAN Card Correction: एक अप्रैल से पेन कार्ड से जुड़ा बड़ा नियम लागू होने जा रहा है. अब पेन कार्ड पर वही नाम मान्य होगा, जो आधार में दर्ज है. यदि दोनों में नाम अलग-अलग हुआ, तो पेन कार्ड अमान्य हो सकता है. ऐसे में समय रहते जानकारी ठीक कराना बेहद जरूरी हो गया है.

नाम में अंतर हुआ तो अमान्य हो जाएगा पेन कार्ड